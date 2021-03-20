Как отмечают Наурыз мейрамы в Азербайджане, рассказал историк

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Наурыз мейрамы доктор философии по истории Института истории Национальной академии наук Азербайджанской Республики Ильгар Нифталиев рассказал, как азербайджанский народ отмечает этот праздник весеннего обновления и равноденствия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В советский период праздник Новруз (Наурыз) был официально запрещен. Однако неофициально азербайджанское население в регионах, особенно вне Баку, этот праздник всегда отмечало со всеми его атрибутами. Впервые в Азербайджане торжественно отметили Новруз в послевоенные годы - в 1967 году. 23 февраля 2010 года согласно резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 21 марта был объявлен Международным днём Новруз – праздником пробуждения всего живого», - отметил И. Нафталиев.

По словам доктора философии по истории, после восстановления Азербайджаном своей независимости Новруз стал официальным и ежегодно отмечаемым праздником, в котором обычно принимают участие президент Азербайджана и все высшее руководство страны. Центром праздника, официально внесенного в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, является город Баку – Ичеришехер (древняя и старая часть столицы).

«В ритуалах Новруза отражены четыре стихии, с помощью которых, согласно древним поверьям Востока, был создан человек, – Огонь, Вода, Земля и Воздух. Один из главных атрибутов Новруза – костер, прыгая через который, люди очищаются от всего плохого за прошедший год. В память об усопших в праздник принято зажигать свечи, также существует традиция примирения всех поссорившихся», - добавил доктор Института истории Азербайджана.

Как отметил спикер, в дни Новруза по народной традиции зажигают костры, готовят различные сладости - шекербура, бадамбура, пахлава, гогал, наряжают хончу (угощения, собранные на поднос), высаживают сэмэни (зеленое растение – символ плодородия и прихода весны), красят варёные яйца в разные цвета. Также проводятся игры по разбиванию яиц, в которых участники меряются силами. Суть их заключается в том, чтобы разбить яйцо оппонента, не повредив при этом своё.

Кроме того, по словам Ильгара Нифталиева, неотъемлемой частью этого праздника является проведение различных мероприятий, игр, связанных с приходом весны, в которых принимают участие азербайджанские мастера искусства, артисты. В эти дни популярны народные представления с участием таких персонажей, как Кечал (лысый) – символ уходящей зимы и Кеса (редко бородатый).

«Безусловно, то, что все тюркские народы ежегодно отмечают этот весенний праздник, является неким объединяющим фактором. Новруз играет большую роль в развитии культуры между нашими народами и сохранении наших традиций. Я не считаю его только тюркским праздником, потому что Новруз отмечали еще с древних времен, не только тюркские народы, но и народы Ирана. Этот праздник больше связан с догосударственным периодом человечества. Когда люди жили в первобытно-общинном строе, они тоже отмечали его, поскольку праздник связан с развитием земледелия, оживлением природы, хозяйством. География, ареал этого праздника более широкие», - убежден доктор И. Нифталиев.

«Казахский народ - родной для азербайджанцев, наши братские связи с Казахстаном имеют глубокие общие исторические и этнические корни. Поздравляю казахский народ с этим замечательным праздником, желаю благополучия, укрепления независимости и процветания» - завершил свою речь доктор философии по истории Института истории Национальной академии наук Азербайджана Ильгар Нифталиев.

Напомним, в январе этого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость превыше всего» поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника.