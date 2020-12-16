Как отмечают День Независимости болашакеры за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году Независимости Казахстана исполнилось 29 лет. Одним из главных достижений нашей страны за эти годы можно назвать программу по обучению молодежи в ведущих университетах мира «Болашак». Таким образом Казахстан показал, что связывает свое будущее с образованной, талантливой молодежью. Как отмечают студенты этой программы День Независимости за рубежом, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

Рамиз Зулхарнай, докторант Бристольского университета (Великобритания) по специальности «химия»:

«Я являюсь уроженцем населенного пункта Жарлы Каркаралинского района Карагандинской области. После школы окончил Евразийский национальный университет и получил степень магистра. Работал в Назарбаев университете. Сейчас продолжаю свое обучение в университете Бристоль в Великобритании на третьем курсе докторантуры. Сейчас у нас занятия проводятся в гибридной форме - наполовину онлайн, наполовину офлайн. Во время локдауна мы работали из дома. У нас сейчас завершились модульные курсы и я занят лабораторными исследованиями по своей теме.

Конечно, во время пребывания за рубежом, чувство патриотизма бывает особенным. Живя в Казахстане, я себя всегда считал патриотом. Здесь же мы радуемся встрече с любым соотечественником. Наш флаг цвета неба вызывает в нас особую гордость. Живя в Бристоле, я уже наблюдаю третью волну приезда сюда казахстанцев, нас здесь около 40 человек. Однако, думаю, что в прошлом году число казахстанцев уменьшилось до 20-30 человек. Кроме того, есть около 3-4 казахских семей, которые являются местными. У нас есть свое сообщество. Мы регулярно собираемся на наших днях рождения, 8 марта, 7 мая, 22 марта, а также в День Независимости РК.

Особенно масштабно отмечается Наурыз. На этот праздник мы стараемся показать наши зарубежным друзьям наши национальные традиции и обычаи, исполняются наши национальные произведения на домбре, угощаем все казахскими национальными блюдами. В прошлом году 16 декабря мы очень хорошо отметили. Собрались, приготовили торты, к нам приехали гости из Казахстана, от которых мы получили бата. В этом году на День Независимости мы также планировали организовать встречу с земляками.

В целом, локдаун в Великобритании полностью завершился 2 декабря. Если в Казахстане по уровню распространения КВИ регионы делятся на красную, зеленую и желтую зоны, то здесь они обозначаются как Т1, Т2, Т3. В городе Бристоль уровень распространения КВИ был низок, только в последнюю неделю в связи с приездом студентов уровень распространения поднялся до Т3, были закрыты многие объекты. Однако к Рождеству потихоньку открываются торговые точки.

У нас с супругой есть традиция, мы в День Независимости Казахстана и на Наурыз раздаем шоколад «Қазақстан» своим коллегам и ученым в лаборатории. Здешним он очень нравится. Здесь также симпатизируют нашему фагу – цвета неба. В этой связи, мы с радостью восприняли изменения, внесенные Главой нашего государства в законодательство о госсимволах. Благодаря которым теперь разрешено вывешивать в домах наш национальный флаг».

Бакыт Толегенов, докторант первого курса университета Глазго, бизнес-школы Адам Смит (Великобритания):

«Я учусь по специальности Engineering Business Managment в докторантуре. В нашем городе более 30 студентов программы «Болашак». Однако сейчас многие студенты, в связи с распространением коронавируса, обучаются дистанционно. Поэтому могу ошибиться в цифрах. Однако, несмотря на ситуацию, обучение продолжается, открыты библиотеки и лаборатории. В нашей библиотеке имеется более миллиона книг. В городе локдаун продлился с марта по август. Сейчас уровень распространения КВИ снизился до третьей категории, то есть работают все объекты питания и фитнес-центры, спортивные залы. Мы по возможности стараемся чаще встречаться с нашими земляками. Традиционно собираемся на Наурыз, 8 марта, День защитников Отечества РК. В эти дни мы организовываем праздничный дастархан в аудитории. Исполняются национальные песни под звуки домбры. В День Независимости мы поздравляем друг друга, стараемся снимать и распространять в социальных сетях видеоролики про Казахстан. Мы хотим сформировать здесь положительное представление о нашей стране. Мы высоко оцениваем данные нам возможности и стараемся максимально использовать их в целях получения хорошего образования. Мы хотим внести в свою лепту в положительные преобразования в нашей стране, которые произошли за годы независимости».

Казыбек Нурым, магистрант второго курса университета TEXAS A&M в США по специальности «атомная безопасность»:

«В городе Колледж-Стейшен, где мы сейчас находимся, был локдаун весной и после этого город не закрывался. Местные жители строго соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Однако в городе, может, из-за большого количества молодежи, не мало заболевших COVID-19. Среди студентов, обучающихся по программе «Болашак», День Независимости отмечается по особенному, в отличие от других праздников. Помню, до пандемии в городе Лос-Анджелес собралось около 100 студентов, местные жители, а также родители и малыши и отпраздновали этот праздник. Мы везде развесили наш государственный флаг, исполнялись национальные музыкальные произведения, разыгрывались различные игры. Каждый приносил приготовленные дома блюда и печенья, было веселое застолье. Многие студенты, несмотря на занятия и работу, находили время и собирались. Теперь во время пандемии не разрешается собираться большим количеством. Однако мы планируем собраться, пусть и в небольшом количестве, и отметить этот праздник. В честь Дня Независимости я угостил своего американского друга обедом и рассказал об истории нашего государства, нашей культуре, природе. На это лето планировал нескольких своих американских друзей привезти в нашу страну, показать красоты Алтая и Мангистау. Однако COVID-19 испортил нам все планы. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность основателю программы «Болашак» Нурсултану Назарбаеву, нашему Президенту Касым-Жомарту Токаеву и нашему народу за оказанное нам доверие и предоставленную возможность обучения».

Арайлым Шералы, магистрант второго курса университета Висконсин (США) по специальности «журналистика и массовые коммуникации»:

«В городе, где я обучаюсь, в прошлом году были три студента программы «Болашак». Они окончили учебу и вернулись уже домой. Однако есть студенты из Казахстана, поступившие по другим программам. В городе организовано небольшое наше сообщество. В честь Дня Независимости Казахстана мы всегда собираемся, играем на домбре, исполняем национальные песни, готовим национальные блюда. Несколько лет назад в городе Сан-Франциско праздник Наурыз отмечался на очень высоком уровне. Сейчас же мы из-за малочисленности казахстанских студентов в штате Мэдисон и из-за ограничительных мер, не можем собраться.

Конечно, пандемия оказала влияние на все сферы жизнедеятельности. Мы перешли на онлайн обучение. В ходе обучения во время написания эссе я стараюсь ознакомить всех с нашими национальными особенностями и культурой. Американский профессор Шон Бишот заинтересовался моей работой по легенде Айша биби. Наша культура, традиции и обычаи вызывают большой интерес у иностранцев».