Как отмечают День Независимости болашакеры за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году Независимости Казахстана исполнилось 29 лет. Одним из главных достижений нашей страны за эти годы можно назвать программу по обучению молодежи в ведущих университетах мира «Болашак». Таким образом Казахстан показал, что связывает свое будущее с образованной, талантливой молодежью. Как отмечают студенты этой программы День Независимости за рубежом, рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».





«Я являюсь уроженцем населенного пункта Жарлы Каркаралинского района Карагандинской области. После школы окончил Евразийский национальный университет и получил степень магистра. Работал в Назарбаев университете. Сейчас продолжаю свое обучение в университете Бристоль в Великобритании на третьем курсе докторантуры. Сейчас у нас занятия проводятся в гибридной форме - наполовину онлайн, наполовину офлайн. Во время локдауна мы работали из дома. У нас сейчас завершились модульные курсы и я занят лабораторными исследованиями по своей теме.

Конечно, во время пребывания за рубежом, чувство патриотизма бывает особенным. Живя в Казахстане, я себя всегда считал патриотом. Здесь же мы радуемся встрече с любым соотечественником. Наш флаг цвета неба вызывает в нас особую гордость. Живя в Бристоле, я уже наблюдаю третью волну приезда сюда казахстанцев, нас здесь около 40 человек. Однако, думаю, что в прошлом году число казахстанцев уменьшилось до 20-30 человек. Кроме того, есть около 3-4 казахских семей, которые являются местными. У нас есть свое сообщество. Мы регулярно собираемся на наших днях рождения, 8 марта, 7 мая, 22 марта, а также в День Независимости РК.

Особенно масштабно отмечается Наурыз. На этот праздник мы стараемся показать наши зарубежным друзьям наши национальные традиции и обычаи, исполняются наши национальные произведения на домбре, угощаем все казахскими национальными блюдами. В прошлом году 16 декабря мы очень хорошо отметили. Собрались, приготовили торты, к нам приехали гости из Казахстана, от которых мы получили бата. В этом году на День Независимости мы также планировали организовать встречу с земляками.

В целом, локдаун в Великобритании полностью завершился 2 декабря. Если в Казахстане по уровню распространения КВИ регионы делятся на красную, зеленую и желтую зоны, то здесь они обозначаются как Т1, Т2, Т3. В городе Бристоль уровень распространения КВИ был низок, только в последнюю неделю в связи с приездом студентов уровень распространения поднялся до Т3, были закрыты многие объекты. Однако к Рождеству потихоньку открываются торговые точки.

У нас с супругой есть традиция, мы в День Независимости Казахстана и на Наурыз раздаем шоколад «Қазақстан» своим коллегам и ученым в лаборатории. Здешним он очень нравится. Здесь также симпатизируют нашему фагу – цвета неба. В этой связи, мы с радостью восприняли изменения, внесенные Главой нашего государства в законодательство о госсимволах. Благодаря которым теперь разрешено вывешивать в домах наш национальный флаг».

Бакыт Толегенов, докторант первого курса университета Глазго, бизнес-школы Адам Смит (Великобритания):

«Я учусь по специальности Engineering Business Managment в докторантуре. В нашем городе более 30 студентов программы «Болашак». Однако сейчас многие студенты, в связи с распространением коронавируса, обучаются дистанционно. Поэтому могу ошибиться в цифрах. Однако, несмотря на ситуацию, обучение продолжается, открыты библиотеки и лаборатории. В нашей библиотеке имеется более миллиона книг. В городе локдаун продлился с марта по август. Сейчас уровень распространения КВИ снизился до третьей категории, то есть работают все объекты питания и фитнес-центры, спортивные залы. Мы по возможности стараемся чаще встречаться с нашими земляками. Традиционно собираемся на Наурыз, 8 марта, День защитников Отечества РК. В эти дни мы организовываем праздничный дастархан в аудитории. Исполняются национальные песни под звуки домбры. В День Независимости мы поздравляем друг друга, стараемся снимать и распространять в социальных сетях видеоролики про Казахстан. Мы хотим сформировать здесь положительное представление о нашей стране. Мы высоко оцениваем данные нам возможности и стараемся максимально использовать их в целях получения хорошего образования. Мы хотим внести в свою лепту в положительные преобразования в нашей стране, которые произошли за годы независимости».

Казыбек Нурым, магистрант второго курса университета TEXAS A&M в США по специальности «атомная безопасность»:

«В городе Колледж-Стейшен, где мы сейчас находимся, был локдаун весной и после этого город не закрывался. Местные жители строго соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. Однако в городе, может, из-за большого количества молодежи, не мало заболевших COVID-19. Среди студентов, обучающихся по программе «Болашак», День Независимости отмечается по особенному, в отличие от других праздников. Помню, до пандемии в городе Лос-Анджелес собралось около 100 студентов, местные жители, а также родители и малыши и отпраздновали этот праздник. Мы везде развесили наш государственный флаг, исполнялись национальные музыкальные произведения, разыгрывались различные игры. Каждый приносил приготовленные дома блюда и печенья, было веселое застолье. Многие студенты, несмотря на занятия и работу, находили время и собирались. Теперь во время пандемии не разрешается собираться большим количеством. Однако мы планируем собраться, пусть и в небольшом количестве, и отметить этот праздник. В честь Дня Независимости я угостил своего американского друга обедом и рассказал об истории нашего государства, нашей культуре, природе. На это лето планировал нескольких своих американских друзей привезти в нашу страну, показать красоты Алтая и Мангистау. Однако COVID-19 испортил нам все планы. Пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность основателю программы «Болашак» Нурсултану Назарбаеву, нашему Президенту Касым-Жомарту Токаеву и нашему народу за оказанное нам доверие и предоставленную возможность обучения».

Арайлым Шералы, магистрант второго курса университета Висконсин (США) по специальности «журналистика и массовые коммуникации»:

«В городе, где я обучаюсь, в прошлом году были три студента программы «Болашак». Они окончили учебу и вернулись уже домой. Однако есть студенты из Казахстана, поступившие по другим программам. В городе организовано небольшое наше сообщество. В честь Дня Независимости Казахстана мы всегда собираемся, играем на домбре, исполняем национальные песни, готовим национальные блюда. Несколько лет назад в городе Сан-Франциско праздник Наурыз отмечался на очень высоком уровне. Сейчас же мы из-за малочисленности казахстанских студентов в штате Мэдисон и из-за ограничительных мер, не можем собраться.

Конечно, пандемия оказала влияние на все сферы жизнедеятельности. Мы перешли на онлайн обучение. В ходе обучения во время написания эссе я стараюсь ознакомить всех с нашими национальными особенностями и культурой. Американский профессор Шон Бишот заинтересовался моей работой по легенде Айша биби. Наша культура, традиции и обычаи вызывают большой интерес у иностранцев».