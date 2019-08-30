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    Как отмечают День Конституции в Петропавловске

    30 Августа 2019, 17:50

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске День Конституции РК встречали народными гуляниями и яркими фестивалями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Коррективы в празднование внесла погода. С утра в Петропавловске идут кратковременные ливни. Тем не менее, погода не помешала жителям и гостям города выйти на центральную площадь, где развернулись основные праздничные мероприятия.

    Здесь проходил концерт «Ата Заңым - айбыным», посвященный Дню Конституции. Развернулась ярмарка экотоваров, выставки «Дары природы» и цветочных композиций. На фестивале меда можно было приобрести продукцию местных пчеловодов, поучаствовать в «Медовых забавах».

    На разных площадках города 30 августа местные власти организовали выставку «Конституция – гарант будущего» фестиваль «Салт-дәстүр», детскую праздничную программу. Вечером запланирована танцевальная ретро-площадка «По волнам моей памяти». В теннисном центре пройдет турнир по боксу «Король ринга».

    31 августа по плану – городской конкурс профессионального мастерства «Үздік шебері-2019» на центральной площади.

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    Северо-Казахстанская область Дата Конституция Общество
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