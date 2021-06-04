Как отмечает День государственных символов Акмолинская область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в преддверии 30-летнего юбилея Независимости РК страна отмечает День принятия атрибутики суверенитета страны. Именно в этот день, 29 лет назад, были утверждены официальные символы – Флаг, Герб и Гимн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

В связи с карантинными ограничениями празднование с широким участием населения отменено. Вследствие чего, основная часть мероприятий в Акмолинской области проходит в онлайн-режиме.

В Музее литературы и искусства состоялся баттл «Көк тудың желбірегені» среди молодых акынов, рефрен которого был направлен на сопричастность молодежи к судьбе Казахстана. Важному событию посвящены и онлайн-челленджи Дома культуры «Достар» и молодежных организаций.

В этот день проводятся ставшие уже традиционными патриотические акции, онлайн-челленджи по исполнению государственного Гимна, раздача флажков в общественных местах и трудовых коллективах.

Более 600 государственных флагов и шоколадных конфет «Казахстан» розданы в торговых домах Кокшетау молодежным ресурсным центром региона.

Спортсмены Аршалынского района провели акцию «Символы единства и мира». Установлен Флаг и исполнен Гимн страны возле физкультурно-оздоровительного комплекса.

По словам бронзового призера чемпионата РК по самбо, победителя областных турниров и спартакиад по қазақша күрес Бекзата Алтынбаева, невозможно передать словами чувство гордости, патриотизма, желания добиваться новых вершин, когда, после победы поднимается флаг Казахстана.

«Любые спортивные, научные, культурные события воспринимаются нами как личные победы, когда мы видим наш флаг. Он нас объединяет, делает единым народом и в этом наша сила», - подчеркнул спортсмен.

Улицы областного центра украсили государственные флаги и плакаты с изображением главной символики страны. Многие предприятия вывесили флаги на балконах и окнах, тем самым подчеркнув чувство гордости за свою страну.

К слову, в Акмолинской области прошло более тысячи мероприятий, посвященных Дню государственных символов Казахстана.