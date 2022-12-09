Как открыть собственное дело - новый соцпроект стартовал в Актюбинской области

9 Декабря 2022, 22:33

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Хобдинском районе Актюбинской области стартовал проект по поддержке социально уязвимых слоев населения «Табысты отбасы». Об этом рассказала на пресс-конференции в РСК замакима области Булбул Елеусинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект направлен на поддержку семей из социально уязвимых категорий, которые по различным причинам не попадают под спектр господдержки. Это многодетные, малообеспеченные семьи, отцы и матери одиночки, семьи с детьми инвалидами, молодежь из семьи с низкими доходами, которые не получают АСП и другой господдержки.

В рамках «Табысты отбасы» предусмотрено обучение новым навыкам и менторское сопровождение участников для дальнейшего открытия собственного дела. Запланированы тренинги, мастер-классы, участники могут получить необходимый инвентарь. Подобный проект начался также в областях Улытауской, Абайской, Жетысуской, Туркестанской областях.

«Наш регион быстро развивающийся. Не всегда меры поддержки успевают за ростом населения. При этом важно соблюдать баланс между желанием помочь, приобщением к бизнесу и реальными возможностями участников. Ведь не каждый может и хочет открыть собственное дело. Менторы и коучи проекта отберут наиболее подходящих участников», - сказала Булбул Елеусинова.

Сейчас, по словам тренера Актоты Тасымбетовой, в Хобдинском районе Актюбинской области набрана первая группа для обучения основам бизнеса. Затем 60-ти наиболее активным участникам проекта будут вручены гранты в виде инвентаря и оборудования для открытия собственного дела.