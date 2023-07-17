Как отказаться от энергетиков и газировки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Холодильники в магазинах в наши с вами дни заполнены яркими, привлекательными энергетическими и сладкими энергетиками и газировками. За счет красивой обертки они стали очень популярны особенно среди детей. Даже ребенок, которому едва исполнился год или два, не отказываются от сладкой газировки и жадно выпивают, запоминая вкус. Постепенно газировки и энергетики вызывают привыкание, и уже отказаться от них очень сложно. Особенно в аномальную жару, которая настигла казахстанцев в эти дни, вместо обычной воды люди предпочитают сладкий освежающий напиток. Корреспондент МИА «Казинформ» выяснила, как выпивая энергетики и газировки можно повредить собственное ДНК и причем тут синдром отмены.

Что обещает реклама?

«К большому сожалению, энергетические напитки среди молодежи и подростков стали очень популярными, что, конечно же, вызывает особую тревогу. Очень много подростков стали употреблять этот продукт ежедневно. Конечно же, эта популярность, в первую очередь, связана с маркетингом. Полки магазинов и супермаркетов завалены этими напитками. В рекламах обещают «заряд бодрости». Подростки ведутся на эти вещи, на них и рассчитана эта реклама. Есть же и другие бодрящие напитки: чай, кофе. Но молодежи очень интересны именно сладкие газированные напитки. Эксперты Национального центра общественного здравоохранения опросили более 8,5 тысяч школьников в возрасте 11-15 лет. Результаты этих исследований показали, что 3% обследованных детей ежедневно употребляют эти напитки. Каждый пятый подросток ежедневно употребляет сладкие напитки. Чем старше возраст детей, тем чаще они употребляют эти напитки. В 11 лет 15% детей употребляют такие напитки еженедельно. В 13 лет уже 20% детей пьют газировки и энергетики. В 15 лет почти 30% детей еженедельно употребляют эти напитки», - отметила врач-методист отделения ЗОЖ Гульнар Турдунова.

Как энергетики и сладкие газировки медленно поражают сердце

По словам эксперта, энергетики действительно обладают бодрящим эффектом, но действует недолго.

«В медицине мы говорим антиседативный эффект. На короткий промежуток времени у человека появляется выносливость, повышается интенсивность восприятия каких-то моментов. Однако это лишь кратковременное действие таких эффектов. Частое употребление энергетиков и газировок губительно действует на организм, особенно ребенка. Даже, если взрослый человек начнет часто употреблять энергетики, это приведет к необратимым процессам. Во-первых, это нагрузка на центральную нервную систему: человек начинает страдать бессонницей, появляется тревожность, беспокойство. И это только более мягкие и первые нарушения, которые могут проявиться», - объяснила врач.

При наихудшем сценарии газировки и энергетики могут атаковать сердечно-сосудистую систему.

«Сначала вызывает тахикардию. Когда подросток выпивает энергетический напиток, сразу учащается сердцебиение, потом это может привести к повышению артериального давления, к нарушению ритма сердца вплоть до инфаркта. Мы знаем, что инфаркт помолодел и вклад энергетических напитков огромный. Ударные дозы кофеина могут привести к серьезным проблемам с сердцем. Также употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии, и другие неприятные ощущения. Особенно, это касается предпосылок к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. В энергетики помимо кофеина добавляют другие бодрящие вещества. Это может быть экстракт женьшеня, мате, гуараны. В сущности, кофеин для организма не вреден, но нужно контролировать дозу употребления. Порог токсичности, после которого он вредит организму – 400 мг в день для взрослых и 100 мг для подростков. Это от 12 до 18 лет. Это допустимая максимальная дневная дозировка», - отметила врач-кардиолог Рауза Султанова.

Частое употребление приводит к синдрому отмены

По словам кардиолога, частое употребление энергетиков и газировок приводит к тому, что человек начинает увеличивать дозу приема этих напитков, организм привыкает, в результате возникает синдром отмены. Говоря простыми словами, синдром отмены – это реакция организма, которая возникает в ответ на прекращение приема или снижение дозы препарата, способного вызывать привыкание. Поэтому стало обыденностью запивать еду газировкой или энергетиком.

«В связи с этим мы должны объяснить, что это очень пагубно влияет на сердечно-сосудистую систему. Как я уже рассказала выше, самым грозным является нарушение ритма сердца, расслабление сердечной мышцы и прогрессирование явления сердечной недостаточности», - добавила Рауза Султанова.

Нельзя пить энергетики перед физической нагрузкой

По словам кардиолога, люди очень часто употребляют энергетики перед физическими нагрузками, что категорически противопоказано. Так как мы, итак, даем нагрузку, в результате учащается пульс, повышается давление. Кстати, энергетики тоже повышают давление и приводят к нарушению ритма сердца.

«Помимо этих последствий, также возможен сбой работы высшей нервной системы, психоза, угнетенное состояние, панические атаки. Стоит отметить, что такие побочные эффекты кофеина встречаются нередко и как правило, зависят напрямую от дозы. Вероятность возникновения таких сбоев возможна только при частом, постоянном употреблении этих энергетических напитков. Кроме того, в них много посторонних веществ, используемых для усиления психостимулирующего эффекта. Если пациенты уже привыкли и не могут отказаться от энергетиков, они должны постепенно уменьшать дозу, употреблять энергетики с более низким содержанием кофеина, уменьшить количество приема этих энергетиков и постепенно убирать сладкие напитки из рациона», - отметила кардиолог Рауза Султанова.

Нет органа, который бы не пострадал в результате злоупотребления энергетиками и сладкими газировками

Помимо воздействия на сердце и нервную систему, злоупотребление сладкими напитками может повлиять на мочевыводящую систему, на печень.

«Идет большая нагрузка на печень и это может привести к нарушению функции печени. Все это потом выводится через почки. И опять идет нагрузка на почки. То есть, нет, наверное, такого органа, который бы не пострадал в результате злоупотребления энергетиками и газировками. Есть такие данные, что частое употребление энергетиков и газировок приводит к сахарному диабету 2 типа. Когда часто поднимается уровень сахара в крови, чтобы привести его в норму, организм начинает вырабатывать инсулин. Этот инсулин приводит сахар в норму, и глюкоза уходит в клетки. Однако, когда часто повышается уровень сахара в крови, просто поджелудочная железа перестает справляться со своей работой: либо вырабатывает меньше инсулина, либо вырабатывает инсулин, но он уже не реагирует на сахар. Далее это может привести к сахарному диабету второго типа», - отметила врач-методист отделения ЗОЖ Гульнар Турдунова.

Как выпивая газировку можно повредить собственное ДНК

По словам врача, по некоторым сведениям, энергетические напитки при частом употреблении могут привести к онкологическим заболеваниям.

«В 2018 году в одном из популярных напитков среди молодежи выявили превышение концентрации пищевого консерванта Е211 – бензоат натрия. Когда он взаимодействует с витамином С, образует токсическое вещество – бензол. Это очень канцерогенное вещество. Кроме этого, бензоат натрия при частом использовании может даже повредить собственное ДНК человека. В прошлом году департамент санитарно-эпидемиологического контроля Астаны взял 63 пробы различных безалкогольных напитков на экспертизу. Среди них 12 проб не соответствовали требованиям регламентов, нормативных документов», - сказала Гульнар Турдунова.

Жертвы маркетинга: в энергетиках и газировках практически нет указанных групп витаминов

Очевидно, что, если дети получают много сахара, это поднимает глюкозу в крови. Затем эта глюкоза превращается в энергию. Если ребенок не тратит эти калории, это приводит к ожирению.

«Сам по себе таурин – производные аминокислоты. Он нужен организму, но в энергетических напитках таурин никакую пользу не приносит. Просто пишут, что таурин – это аминокислота, хотя пользы нет. Мы его получаем с продуктами питания, которые содержат белки. Белки – это аминокислоты. Они участвуют в снабжении ткани энергии, помогают. То же самое с витаминами. Часто пишут в напитках, что содержатся витамины группы В, С и В3. Но практически их там нет: либо их очень мало, либо их там практически не бывает. Поэтому витамин, который содержится в напитках, никакой пользы для организму не несет», - добавила врач-методист отделения ЗОЖ БМЦ УДП РК Гульнар Турдунова.

Как перестать пить газировки и энергетики

Хоть и полностью в современных реалиях сложно отказаться от энергетиков и сладких газировок, если вам необходим кофеин, врач-кардиолог Рауза Султанова рекомендует выпить чай без сахара, обычную воду.

«Достаточная гидратация позволяет дольше оставаться бодрым и меньше уставать. Принимайте витамины. Их дефицит часто вызывает плохое самочувствие, подавленность, усталость. Вполне возможно вам не хватает сил именно по этой причине. Занимайтесь спортом, так как легкие умеренные физические нагрузки стимулируют нервную систему и вызывают приливы энергии», - рекомендует Рауза Султанова.

Какие ограничения можно внедрить?

Врач-методист отделения ЗОЖ Больницы Медицинского Центра УДП РК Гульнар Турдунова также поделилась, как еще можно решить проблему со злоупотреблением энергетиков и сладких газировок.

«Одними запретами решить сложно, наверное, практически невозможно. Хотя это тоже надо делать. Например, с 2013 года постановлением Правительства была запрещена реализация энергетических, даже сладких газированных напитков в школах, учебных заведениях. Но почему она не работает? Потому что школьник выходит со школы, покупает в магазине. По крайней мере в школах не продают. Какие-то шаги предпринимаются, но также ограничения нужно вводить. Можно повысить налоги, запретить рекламу. Хотя бы сейчас принять такую меру – запретить продажу несовершеннолетним. Это был бы хороший шаг. Параллельно с этим нужно вести информационно-разъяснительную работу. Чем раньше мы начнем говорить детям об этом, тем больше в голове будет закладываться. Как правило, сами родители должны воспитывать себя. Они не должны пить эти напитки. Детей нужно приучать к воде. У нас нет такой привычки пить воду. Если сладкие газированные энергетические напитки, соки заменить обычной чистой водой, намного укрепили бы здоровье детей и подростков», - считает врач Гульнар Турдунова.