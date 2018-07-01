Как отдохнут казахстанцы в августе
26 Июля 2018 14:55 382
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В августе казахстанцы отдохнут два дополнительных дня по случаю празднования Дня Конституции и первого дня Курбан-айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Курбан-айт отмечается по мусульманскому календарю. Первый день является в стране выходным днем. В этом году дата выпадает на 21 августа.
День Конституции празднуется в Казахстане ежегодно 30 августа. В связи с этим в этом году выходные продлятся четыре дня подряд. Согласно постановлению Правительства от 23 декабря 2017 года, выходной день перенесен с субботы 25 августа на пятницу 31 августа. Таким образом, нерабочими будут 30, 31 августа, 1 и 2 сентября.
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