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    Как осуществляется потребление электроэнергии в разрезе секторов в Казахстане

    12 Февраля 2021, 14:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ходе потребления электроэнергии в разрезе секторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По динамике производства и потребления электроэнергии ситуация пока профицитная. 106 миллиардов киловатт часов мы производим, 105 миллиардов киловатт часов потребляем», - сказал Серик Жумангарин во время брифинга на площадке в рамках «Open space» в Агентстве.

    Он отметил, что основным потребителем электроэнергии в стране является промышленность.

    «Как осуществляется потребление электроэнергии в разрезе секторов. Основным потребителем является промышленность – 58%. Сектор ЖКХ – 22%, 14% составляют потери, около 3% потребляет транспорт, сектор строительства - примерно 1,5%, сельское хозяйство - около 1%», - проинформировал С. Жумангарин.

    По данным председателя Агентства, государственная доля в генерации электроэнергии составляет 48%, а частные компании генерируют 52% электроэнергии.

    «На сегодня в стране существуют 155 электростанций. 69% из них угольные, 9% - гидроэлектростанции, 20% - газовые, 2% - на возобновляемых источниках электроэнергии», - сообщил С. Жумангарин.

    Ранее Серик Жумангарин отметил необходимость отмены дифференцированного тарифа на электроэнергию.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Энергетика Промышленность Экономика Другие государственные органы Цены и тарифы
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