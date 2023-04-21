Как осуществить переход к реальной рыночной экономике в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства на расширенном совещании по социально-экономическому развитию Казахстана указал на основные проблемы, на которых необходимо сфокусироваться, чтобы увеличить доходы населения и создать условия для развития сильной рыночной экономики. Правительство уже предприняло шаги по некоторым из направлений. О том, что уже сделано, какой эффект был получен, и на что сейчас нужно обратить пристальное внимание исполнительным органам, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Рост экономики должен быть не только количественным, но и качественным

Выступая с докладом на расширенном совещании по социально-экономическому развитию страны Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов сообщил, что рост экономики Казахстана в первом квартале текущего года составил 4,9%. По его словам, сегодня национальная экономика находится на пути стабильного роста, адаптируясь к неблагоприятным внешним условиям.

При этом он заявил, что на замедление мировой экономики большое влияние оказало обострение санкционного конфликта в мире, нарушение логистических цепочек, высокая инфляция и удорожание продуктов питания. В частности, Международный валютный фонд объявил о повышении прогноза мировой инфляции до 7% в 2023 году и снижении прогноза роста мировой экономики до 2,8%.

Президент отметил, что цифры по росту национальной экономики неплохие, однако они не должны внушать удовлетворения и оптимизма и, прежде всего, потому, что сейчас мы живем в непростых условиях.

«Разрыв традиционных экономических и логистических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, нарастанием долгового бремени государств. Множатся торговые барьеры, и растет взаимное недоверие между государствами», – сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на расширенном совещании.

Фото: bloomberght.com

Поэтому, по словам Главы государства, как раз в таких условиях необходимо думать на опережение и переходить к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан.

«Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами», – отметил Президент.

По расчётам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост экономики на уровне 6%, то есть в полтора раза выше текущих темпов. Для этого Правительству необходимо искать дополнительные источники дохода.

По данным Премьер-министра, несмотря на сложную внешнюю ситуацию, в 2022 году в страну было привлечено $28 млрд прямых иностранных инвестиций (на 18% больше, чем в 2021 году – прим. ред.). Реальный объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8%. Внешнеторговый оборот вырос на 32% и составил $134 млрд. Вместе с тем, количество работающих субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 27% до более 1,8 млн единиц, а общая численность занятых в этом секторе людей выросла на 13% и достигла 3,9 млн человек. В результате доля МСБ в экономике составила уже 36% (33,5% годом ранее).

Глава Правительства подчеркнул, что стабильное развитие экономики произошло за счёт принятых мер в текущем году. Реальный рост ВВП в январе-марте 2023 года составил 4,9%. При этом, положительная динамика формируется по всем основным направлениям: в строительстве зафиксирован рост на 16%, в торговле – на 12%, в транспортной сфере – на 8%, в обрабатывающей промышленности – на 5,4%. Кроме того, за три месяца инвестиции в основной капитал увеличились на 16%, а доходы государственного бюджета – на 24%. В свою очередь, это позволило при уточнении республиканского бюджета на текущий год выделить дополнительно 2,2 трлн тенге на социальные выплаты, развитие здравоохранения, образования, реального сектора экономики и инфраструктуры.

«По итогам этого года мы должны обеспечить рост экономики на уровне более 4%. Наряду с этим важными задачами являются обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами, стабилизация цен на продовольствие и повышение благосостояния наших граждан», – заявил Алихан Смаилов.

По мнению экономиста Галымжана Айтказина для перехода экономики на рыночные рельсы экономический рост должен не только ускоряться, но и быть качественным.

«Президент Казахстана вновь поднял актуальные экономические проблемы в стране в своем выступлении на расширенном заседании Правительства, которые я лично хотел бы разделить на тему экономического роста и перехода на рыночные рельсы. Во-первых, что касается «ловушки среднего дохода», куда попала наша экономика примерно с 2013-2014 годов после достижения пикового значения ВВП на душу населения в 13 тысяч долларов США. Здесь важно отметить, что Казахстан всё ещё остается крайне зависим от доходов нефтяного сектора, и любые потрясения на этом рынке способны подорвать экономическую и финансовую стабильность страны. Поэтому, лично я полагаю, что нашей экономике необходимо концентрироваться на определенных отраслях и создавать максимально возможные условия для его развития», – сказал Галымжан Айтказин.

Фото: aerc.org.kz

В этом смысле, по его мнению, нужно обратить внимание на возобновляемую энергетику, которая с каждым днем обретает всё большую важность во всех сферах жизни.

Бороться с инфляцией нужно всему госаппарату

По словам эксперта, еще один важный момент, который обозначил Президент в качестве главного приоритета работы Правительства – это борьба с инфляцией. Однако важно это делать совместно с Национальным банком – основным монетарным органом страны.

«...Ещё один важный момент из выступления Президента, который я хотел бы выделить. Это борьба с инфляцией, которая зачастую недооценивается со стороны госаппарата. Во-первых, крайне важно, чтобы в государственных органах присутствовал элемент координации, который зачастую тормозит или снижает эффективность принимаемых мер. Отличным примером является слабая работа по координации между Правительством, как фискальным органом, контролирующим налоговые ставки и объем государственных расходов, и монетарным органом – Нацбанком, который, в свою очередь, влияет на стоимость и количество денег в экономике», – сообщил экономист Галымжан Айтказин.

Фото: foxbusiness.com

Он пояснил, что когда цены резко начинают расти, то Национальный Банк повышает стоимость денег в экономике.

«Нацбанк повышает стоимость денег в экономике для дестимулирования потребления в экономике и сбережения денег, что в последующем может привести к остыванию экономики и постепенному снижению цен. Однако, такой механизм слабо работает в кейсе Казахстана по нескольким причинам, в том числе из-за обратных действий Правительства, которое запускает в это же время льготные программы и увеличивает государственные расходы. Эти расходы, в итоге не сказываются на качественном росте экономики, а лишь вносят вклад в рост импорта товаров и услуг. Так, по крайней мере, показало недавнее исследование самого Нацбанка», – высказал свое мнение Галымжан Айтказин.

Действительно, более слаженная координация действий Правительства и Национального банка хорошо влияет на снижение темпов роста инфляции. Об этом доложил глава Правительства в ходе совещания. По итогам марта годовая инфляция в республике замедлилась до 18,1% (после достижения своего пика в феврале текущего года до 21,3%). А за последние четыре недели по социально значимым продуктам питания инфляция и вовсе не была зарегистрирована. В текущем же году перед Правительством стоит задача снизить инфляцию в 2 раза.

Тарифы должны соответствовать рыночной экономике

Другой эксперт, глава Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов отметил важность приведения тарифов на электроэнергию и топливо к рыночным, если мы хотим строить сильную рыночную экономику.

«Все уполномоченные органы уже озвучили свою позицию в этом вопросе. Я в целом с ними согласен, что ничего бесплатного не может быть. Цены занижены, а это рыночная экономика. По воде у нас одни из самых низких тарифов в мире. При этом, конечно, нужно помогать уязвимым слоям. Президент об этом сказал, и нужно четко следовать в этом направлении», – заключил директор КИСИ.

К слову, Президент отметил, что в топливном вопросе наша страна не одна в регионе – у всех соседей цены на топливо выше, чем в Казахстане. Следовательно, все субсидии государства уходят в экономику других стран. Кроме того, при перекрестном субсидировании цен и тарифов, на которое в прошлом году только за счет Фонда «Самрук-Казына» ушло более 1 триллиона тенге, происходит очевидное искажение принципов рыночной экономики. Вместе с тем переход от перекрестного субсидирования цен и тарифов должен быть осуществлен плавно, где в первую очередь будет учитываться уровень доходов конкретных групп потребителей.