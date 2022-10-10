Как организуют досуг детей в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области уделяется особое внимание дополнительному образованию и досугу детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Защита прав ребенка - это главная наша задача, - сообщила заместитель руководителя управления образования Жамбылской области Айдын Досыбаева. - На основании Международной конвенции «О правах ребенка» областное управление образования защищает права детей на получение качественного образования. Как сказала советник министра образования и науки РК Раиса Шер, нельзя забывать, что образованная молодежь – это интеллектуальный потенциал страны. Подрастающее поколение – главное наше богатство и драгоценное сокровище, залог нашего светлого будущего. Важно создать благоприятные условия для полноценного развития детей. Так, за последние годы удалось открыть важные объекты образования для подрастающего поколения. Особо хочу отметить проводимую работу в рамках Года детей».

В преддверии Дня защиты детей в Таразе введен в эксплуатацию Дворец школьников «Бақытты болашақ». Здесь работают кружки по судостроению, авиамоделированию, робототехнике, казахскому и современному декоративно-прикладному искусству, IT-центр, планетарий, обсерватория. Всего 81 кружок, в которых занимаются около 8 тыс. детей. В Городском центре внешкольной работы и детского творчества созданы все условия для развития творческого и интеллектуального потенциала молодого поколения.

В управления образования отметили, что за последние три года в области появилось четыре новых внешкольных учреждения.

В 2020 году открылся Центр технического творчества на 500 мест в Жамбылском районе, в 2021 году начал свою работу Дворец школьников на 600 мест в Шуском районе, в 2022 свои двери открыли Дворец школьников «Бақытты болашақ» и Центр детского творчества в Таразе.

Спикер сообщила, что для эффективного проведения досуга учащихся в 78 внешкольных учреждениях области дополнительным образованием охвачены 68 570 детей, в 2021 году – 67 796. В 2022 году по сравнению с прошлым годом это больше на 774 ребенка.

Более 100 тыс. жамбылских учащихся занимаются в 3 543 спортивных секциях. В целом по области свыше 83% детей охвачены всеми видами дополнительного образования. Всего в Жамбылской области проживают порядка 400 тыс. детей до 18 лет.

В регионе функционируют 60 государственных, семь негосударственных внешкольных учреждений, 11 загородных оздоровительных лагерей. Организации работают в художественном, музыкальном, научно-техническом, военно-патриотическом направлениях.

В детских садах региона воспитывается более 57 тыс. детей, 237 тыс. детей обучаются в школах, 23 тыс. студентов – в колледжах, уточнили в ведомстве.