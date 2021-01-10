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    Как организованы избирательные участки за рубежом, рассказали в МИД РК

    10 Января 2021, 10:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров рассказал, как казахстанцы будут голосовать на выборах в зарубежных странах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил Айбек Смадияров, одними из первых открылись избирательные участки в Токио и Сеуле.

    «Первым гражданином Казахстана, проголосовавшим за рубежом, стала Аделина Алпамыс, студентка третьего курса. Она учится в Сеуле (Южной Корее). На эти выборы мы открыли 66 избирательных участков в 53 странах. Согласно часовому поясу, по времени страны пребывания участки открываются в 7:00 часов утра. Последними закроются участки в Американском континенте, Латинской Америке», - сказал Айбек Смадияров журналистам.

    По его словам, в этом году из-за пандемии COVID-19 были некоторые затруднения в части организации избирательного процесса.

    «Есть санитарные требования нашей страны и плюс санитарные требования той страны, где находится избирательный участок. К примеру, в Южной Корее сейчас действует жесткий локдаун, где больше трех человек нельзя собираться. В этих условиях нам приходится проводить выборы. Тем не менее, мы справляемся. Все нормы безопасности соблюдаются», - проинформировал официальный представитель.

    «В США избирательные участки пока еще не открылись. В Испании пошел снегопад, из-за этого проблема с избирательным участком, но мы данный вопрос решаем», - добавил Айбек Смадияров.

    В целом, как отметил официальный представитель, избирательные участки за рубежом будут работать в штатном режиме.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Выборы-2021
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