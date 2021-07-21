Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Как организована безопасность казахстанских олимпийцев в Токио

    21 Июля 2021, 14:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вместе с олимпийской командой Казахстана на Олимпиаду в Токио отправились также сотрудники медицинской комплексно-научной группы. Сохранение безопасности и здоровья спортсменов в условиях мировой пандемии является самой большой и важной задачей перед каждым Национальным олимпийским комитетом и Международным олимпийским комитетом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

    В связи с этим, НОК Казахстана создал специальную научно-комплексную группу, состоящую из специалистов, следящих за здоровьем спортсменов. Член организации Азамат Нурматов прокомментировал правила безопасности в Токио и рассказал о том, как контролируется состояние здоровья спортсменов.

    «Делегация прошла большую проверку с момента вылета в Токио. Этот процесс будет продолжаться до окончания Олимпийских игр и возвращения в страну. Это необходимо, поскольку крупнейшее спортивное мероприятие организуется во время пандемии. Спортсмены и люди, вовлеченные в процесс Игр в целом, находятся под строгим контролем. Проверка здоровья посетителей начинается по приезде. Мы несколько раз сдавали ПЦР-тест в аэропорту. Есть люди, ответственные за каждую делегацию, и они самостоятельно управляют командой, не контактируя друг с другом», - сообщил Азамат Нурматов .

    По его словам, существует специальная программа, которая отслеживает состояние спортсменов. Каждый участник по данному приложению докладывает о своем состоянии здоровья. В любом месте можно найти антисептики и другие средства защиты. Кроме того, пять раз в день каждому спортсмену раздают антисептик. Участники прибывают в специальный медицинский штаб, где руководитель измеряет температуру тела каждого члена команды. Следит за тем, чтобы в приложение были введены все данные.

    Спортсмены 5-6 раз в день находятся на приеме у covid-офицера и сдают ПЦР-тест. Результаты определяются до шести вечера.

    «Видно, что организаторы Олимпийских игр подготовились на очень высоком уровне. Национальный олимпийский комитет Казахстана также направил нескольких врачей в Токио в составе комплексной научной группы. В каждой команде есть массажисты. Кроме того, НОК доставил 17 тысяч медицинских масок. Каждый член делегации может менять маски 5-6 раз в день. То есть безопасность участников строго контролируется всеми сторонами», - сказал Азамат Нурматов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада Безопасность Япония Коронавирус в РК Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей