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    Как определяют залоговую стоимость банки в Казахстане

    13 Декабря 2021, 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил порядок определения залоговой стоимости банками в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время банки проводят оценку залогового обеспечения по кредитам в соответствии с утверждёнными Агентством правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что во исполнение требований по риск-менеджменту при выдаче займа банки обеспечивают объективность стоимости принимаемого залогового обеспечения за счет использования оценки, подготовленной независимой оценочной компанией (далее – НОК).

    «При этом залоговая стоимость принимаемого в обеспечение имущества определяется банками в соответствии с требованиями международных стандартов отчетности. Согласно стандартам, для расчета залоговой стоимости применяются коэффициенты дисконтирования, учитывающие риск возможных убытков в результате снижения рыночной стоимости залогового имущества. Работа банков с залогами регулируется соответствующими законодательными актами», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Премьер-министр РК Мажилис Общество
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