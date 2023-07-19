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    Как определяют аварийные деревья в Алматы

    19 Июля 2023, 05:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы поэтапно вырубают аварийные деревья. Чтобы их тщательно исследовать, управление экологии и окружающей среды города создало «Зеленую комиссию», в состав которой вошли экологи, биологи, экоактивисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель «Зеленой комиссии» по Алмалинскому району Омар Нурхайдаров отметил, что деятельность комиссии направлена на улучшение экологической ситуации в мегаполисе.

    «Люди часто задают вопросы, правильно ли мы составляем списки, какими критериями руководствуемся, сносятся ли сухие деревья и так далее. Мы ведем разъяснительную работу с горожанами, к примеру, о том, почему на вид зеленое дерево является аварийным. Бывает, что у дерева прикорневое дупло в гнили, полностью отсутствует сердцевина, и есть реальная угроза его падения на дом, детскую площадку, машины. Мы объясняем, что снос дерева необходим», - заявил общественник.

    По его словам, «Зеленая комиссия» также осуществляет контроль над подрядными организациями. Ведь нередко рабочие, когда прокладывают траншеи для ремонта инженерных коммуникаций, травмируют деревья, подрубая несущие корни, из-за чего оно может упасть. Члены комиссии подсказывают подрядчикам, как обкапывать корни, чтобы не навредить дереву.

    «Всего в Алмалинском районе запланирована вырубка 2200 деревьев. Обследование зеленых насаждений проводим сами, делаем обходы. В случае необходимости привлекаем сотрудников из КазНИИ», – поясняет Омар Нурхайдаров.

    Ранее сообщалось, что в этом году в Алматы планируется вырубить 16 925 тысяч штук аварийных деревьев и вместо них планируется высадить 169 250 тысяч молодых саженцев.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экология
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