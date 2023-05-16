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    Как определяется благополучие семей в Казахстане, пояснила Тамара Дуйсенова

    16 Мая 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова ответила на критику методики определения благополучия семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    После заседания Правительства министру представители СМИ задали вопрос, касающийся методики определения благополучия семей, которая вызвала критические замечания со стороны населения. Глава Минтруда отметила, что вся информация собирается с информационных систем госорганов.

    «Я об этом с первых дней говорю. Вся информация собирается с информационных систем госорганов. Например, мы с ЗАГСа получаем, что женщина родила ребенка и направляем смс-сообщение. Говорим: «Если Вы согласны, мы готовы обработать ваши данные, проактивно предоставить эту услугу, не требуя от вас никаких документов». И если дается согласие, только после этого начинается обработка информации», - сказала Тамара Дуйсенова.

    Она также сообщила, какая математическая модель используется при определении благополучия семей.

    «А то, что касается, сколько у нас семей относится к благополучным, неблагополучным – коллеги, есть программа или модель экономики, математическая модель Алкира и Фостера. Это Программа развития ООН. И она используется как многомерная модель по измерению бедности. Непосредственно обработка персональных данных идет только по согласию самого услугополучателя. По этой теме мы на этой неделе с Программой развития ООН, которая рекомендует эту модель по проведению различных расчетов измерения бедности, мы проведем с вами семинар и далее с вашей помощью будем разъяснять населению», - пояснила Тамара Дуйсенова.

    Глава ведомства также проинформировала о том, сколько процентов семей считается благополучными в Казахстане.

    «Мы имеем следующие категории (пять категорий семей - прим.ред.): благополучные, с удовлетворительным уровнем жизни, неблагополучные, кризисные и требующие экстренной помощи. Благополучные и удовлетворительные, со средним доходом составляют примерно 53-54 процента», - сказала Тамара Дуйсенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минтруда РК
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