Как оформить отложенный пенсионный аннуитет с 45 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что такое отложенный пенсионный аннуитет и как его оформить – об этом рассказал исполнительный директор АО «КСЖ «Государственная аннуитетная компания» Айдар Нургазинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается продукта отложенного пенсионного аннуитета, внедренного в текущем году, он позволяет перевести пенсионные накопления из ЕНПФ в КСЖ (Компании по страхованию жизни - прим. авт.) с 45 лет и стабилизировать свой инвестиционный доход, отражающийся на выплатах, начинающихся для женщин с 52 лет, а для мужчин - с 55 лет. Для заключения договора отложенного пенсионного аннуитета в 45 лет, мужчинам необходимо иметь не менее 6,7 млн тенге, а женщинам - не менее 7,7 млн тенге» - сказал Айдар Нургазинов на брифинге в СЦК.

При оформлении отложенного пенсионного аннуитета деньги клиента не просто находятся на балансе КСЖ, они инвестируются и к моменту начала аннуитетных выплат, сумма ежемесячных выплат будет увеличена с учетом инвестиционного дохода.

«К примеру, если сегодня 55-летний человек оформит обычный договор пенсионного аннуитета и перечислит в КСЖ 7 млн тенге, то размер его ежемесячных выплат будет равен 25 тысячам тенге. Однако в случае, если 45-летний человек оформит договор отложенного пенсионного аннуитета и переведет в КСЖ те же 7 млн. тенге, с условием начала получения выплат через 10 лет, то в 55-летнем возрасте его ежемесячные выплаты будут равны 43 тысячам тенге. В дальнейшем размер ежемесячных выплат будет ежегодно увеличиваться на 5%», - заключил А. Нургазинов.