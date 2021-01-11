Как общество влияет на избирательную систему, рассказала Айгуль Соловьева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева выразила свое мнение по поводу выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане и избирательной системы в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока у нас пять партий, которые представили свои программы. На мой взгляд, им было уделено равное время, было достаточно дискуссий», - рассказала Айгуль Соловьева на площадке экспертного форума «Сайлау2021» на странице Kun.kz. в сети Facebook.

Также она выразила мнение по поводу влияния общества на избирательный процесс.

«Мы говорим о политическом многообразии, плюрализме. Но откуда он может возникнуть? Тогда как есть зрелое, сильно гражданское общество, которое может оказывать давление, спрашивать. Насколько сильно будет общество, как оно будет спрашивать со своих депутатов, тогда возможно и депутаты смогут контролировать сделать подотчетным Правительство. Это должно стать нормой для того, чтобы общество было настолько сильным, чтобы оно могло заставлять тех, за кого они отдали голос, кому они делегировали свою власть», - считает Айгуль Соловьева.

Она рассказала, как в стране работается независимым наблюдателям на выборах.

«Когда приходят международные наблюдатели, мы ждем их результатов, и мы им доверяем. Но мы-то лучше знаем, каким образом всё у нас проходит. Если в этот раз внутренних наблюдателей было много, причем что я инициировала хартию, в которую присоединились профсоюзы, гражданский альянс, общественный фонд «Дорогу молодым». Но это же волонтеры, общественники. А вот много было независимых наблюдателей. Но все не продемонстрировали того, что они могут до конца наблюдать. Потому что это процесс, который они еще должны понимать, какая методология должна быть», - рассказала А. Соловьева.

Спикер также отметила роль пропорциональной избирательной системы в Казахстане.

«Если помните, то в 2007 году у нас была мажоритарная система. Тогда я была президентом Гражданского альянса, и мы проводили исследования касательно того: «97 депутатов - это 97 программ». Если мы пять программ как граждане не можем отследить, я тогда поняла, что пропорциональная система нужна и необходима. Она позволяет лучше отслеживать «парламентские настроения» или обещания», - подчеркнула председатель ассоциации.