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    Как обновляют технику казахстанские аграрии

    9 Июня 2021, 15:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О темпах обновления машинно-тракторного парка в сфере АПК рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Темпы обновления машинно-тракторного парка были увеличены до 4,1%. Приобретено более 15 тысяч единиц сельхозтехники против 12 тысяч единиц в 2019 году. Обновлению техники способствовало субсидирование 25% от стоимости приобретаемой сельхозтехники и удешевление на 10% годовых ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, а также возможность получения инвестиционных субсидий авансом для использования их в качестве первоначального взноса за лизинг техники», - сказал Сапархан Омаров.

    По словам министра, благодаря принятым мерам весенне-полевые и уборочные работы в 2020 году были проведены качественно и в оптимальные агросроки.

    «Уборочные работы завершены на месяц раньше, чем в 2019 году. В результате намолочено 20,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия пшеницы к 1-3 классам отнесено 80%, когда в 2019 году данный показатель составлял 50%. Соответственно, доля пшеницы 4 класса снижена с 27,7% до 13,4%, а 5 класса до 5% против 10,7% в 2019 году», - добавил Сапархан Омаров.

    Ранее глава МСХ Сапархан Омаров рассказал о том, что в Казахстане введено 57 крупных проектов в сфере АПК, а также создано 15 тысяч рабочих мест на селе. Кроме того, Сапархан Омаров разъяснил особенности новой системы добровольного страхования в АПК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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