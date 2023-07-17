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    Как обезопасить себя в жару во время поездок на дальние расстояния

    17 Июля 2023, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Полицейские дали рекомендации водителям, планирующим поездки на дальние расстояния в условиях наступившей жары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Министерстве внутренних дел настоятельно рекомендуют планировать поездки утром или вечером, когда нет солнцепека. Рядом с собой, а не в багажнике иметь аптечку и воду.

    «Двигаться в жару нужно так же, как при гололеде, так как асфальт в условиях высокой температуры теряет свои качества и становится скользким. Постоянно контролировать систему охлаждения, не допускать выхода стрелки термометра в «красную» зону. Не заправлять полный бак «под завязку», так как дизельное топливо и бензин при высоких температурах увеличиваются в объеме, идут активные испарения, что при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к возгоранию», - зачитала правила представитель пресс-службы ведомства Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Перед поездкой водителям необходимо проверить наличие исправного огнетушителя.

    А тем, кто имеет сердечно-сосудистые и хронические заболевания, рекомендуется воздержаться от поездок в этот период. При резком ухудшении самочувствия немедленно сбавить скорость и остановить автомобиль, привлечь внимание других водителей или вызвать скорую помощь, либо позвонить в службу спасения 112 или же 102.

    «В жаркую погоду у многих людей появляется головокружение, вялость, сонливость и снижается концентрация внимания и скорость реагирования на внештатные дорожные ситуации. И главное, значительно повышается риск уснуть за рулем», - добавила Шугыла Турлыбек.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Транспорт МВД РК Погода Авто полиция
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