Как обезопасить себя от отравления арбузом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бахчевые имеют тенденцию накапливать нитраты, особенно, если их обрабатывали пестицидами. Если съесть арбуз с высоким содержанием этих веществ, симптомы начнут проявлять себя через 4-6 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Если ничего не делать при отравлении нитратами, есть риск нанести серьезный вред здоровью, предупредила Конуршина Гульжан Игембаевна, руководитель отдела анализа скрининговых программ Департамента профилактики неинфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК.

Среди признаков отравления нитратами можно выделить следующие симптомы: тошнота, диарея, боль в животе, повышенная температура, слабость и ломота в суставах.

При первых же признаках необходимо обратиться к врачу.

До приезда врачей больному нужно принять энтеросорбенты (например, активированный уголь) и обильно поить водой, также необходимо обеспечить покой и следить за его состоянием.

Если признаки отравления наблюдаются у беременных, пожилых или детей до 12 лет, необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Как обезопасить себя от отравления арбузом?

Чтобы защитить себя и близких от отравления арбузами, рекомендуем следующие меры предосторожности:

- Тщательно мыть арбузы перед употреблением;

- Замачивать в холодной воде на полчаса;

- Не употреблять мякоть возле корки, так как там накапливается наибольшее количество нитратов;

- Надрезание при покупке – опасное основание для отравления. Арбуз растёт на земле, везут к месту продажи с нарушениями транспортировки. Развивающие микроорганизмы попадают в надрез. Немытые руки продавцов и покупателей повышают риск получения отравления.

- Проверять арбузы на содержание нитратов. Для этого перед употреблением необходимо отрезать кусок мякоти и поместить в стакан с водой. Если вода приобрела розовый цвет, вместо того чтобы просто помутнеть, то это признак высокого содержания нитратов.

- При покупке плодов настоятельно рекомендуется обращать внимание на целостность поверхности.

Где и когда лучше не покупать арбузы?

Чтобы обезопасить себя от кишечных инфекций, стоит придерживаться элементарных санитарно-гигиенических правил:

- не стоит делать покупку на стихийных рынках;

- место, отведенное для продажи бахчевых культур, должно быть ограждено и надежно защищено от солнца и дождя. Точка продажи должна находиться под навесом, где арбузы и дыни должны храниться в специальных поддонах высотой не менее 20 сантиметров.

- не стоит покупать ягоды вдоль дорог, так как после сбора арбуз продолжает «дышать», поэтому быстро накапливает тяжелые металлы, которые содержатся в автомобильных выхлопных газах.

Симптомы отравления арбузом

Симптомы отравления арбузом мало отличаются от обычного пищевого. Если интоксикация вызвана наличием химических веществ, продукт оказался нитратным, признаки начнут проявляться через 2-3 часа. С возрастающей интенсивностью начинает болеть живот. Инфекция распространяется быстро, спустя небольшой промежуток времени начинается диарея и рвотные позывы. Состояние больного ухудшается. Наступает слабость, возникает озноб, повышение температуры (чаще у детей). При вирусной кишечной инфекции симптомы появляются через 5-6 часов. Картина не столь критична, как при отравлении нитратами. Дети, как правило, тяжелее переносят такие отравления, чем взрослые.

Как предотвратить отравление?

Следует придерживаться следующих элементарных правил, актуальных при покупке любых фруктов и ягод, чтобы исключить вероятность простого пищевого отравления:

- при покупке арбуза или дыни обращайте внимание на целостность корки, чтобы она была без трещин, царапин и вмятин, плоды часто бросают при транспортировке, через трещины в плод могут попасть бактерии, а вмятины часто приводят к прокисанию мякоти арбуза;

- нельзя покупать разрезанные ягоды, грязь с поверхности арбуза легко попадает на мякоть, когда ее разрезают ножом;

- не употребляйте немытые плоды в местах покупки и ни в коем случае не делайте надрезы, для проверки спелости ягоды, так как в большинстве случаев используются грязные ножи, которые могут привести к бактериальному заражению мякоти ягоды возбудителями кишечных инфекций;

- перед тем как разрезать плод, его следует хорошо промыть под проточной водой желательно щеткой, для того чтобы исключить попадание грязи с поверхности ягоды в мякоть;

- желательно употребить ягоду сразу, не оставляя на следующий день, потому что избыток сахаров в сочной мякоти делает ее питательной средой для бактерий. Если арбуз или дыня все-таки остались, следует закрыть срез пищевой пленкой и поместить в холодильник таким образом, чтобы исключить контакт с сырыми продуктами (яйцами и сырым мясом).