Как обезопасить себя от мошенников при оплате по QR-коду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одним из способов бесконтактной оплаты посредством смартфона являются QR-платежи. Полезно знать, что это за технология, как она работает и чем удобна, а также как не стать жертвой финансовых махинаций с помощью QR-кодов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Fingramota.kz.

Для чего существует оплата по QR-коду?

QR-коды сегодня распространены повсеместно. QR-код – это носитель данных, в который можно зашифровать практически любую информацию: буквенные и цифровые символы, картинку, ссылки, визитные карточки, а также необходимые для считывания платежные данные: банковские реквизиты, информацию о продавце, покупаемом товаре и другое.

В наше время сканер QR-кода встраивается во все смартфоны, поэтому QR-код стал одним из самых доступных, удобных и быстрых инструментов безналичной оплаты не только для покупателей, но и для продавцов, ведь принимать платежи по QR-коду, в отличие от приема платежей по картам, можно без необходимого оборудования.

В придачу многие магазины предлагают скидки или бонусы с учетом того, что вы оплачиваете покупку именно по QR-коду. Банки тоже часто предлагают хороший кешбэк при выборе данного способа бесконтактной оплаты. Таким образом они популяризируют свое приложение и повышают лояльность клиентов.

Есть ли комиссии при оплате по QR-коду?

При осуществлении платежей с помощью QR-кода, как правило, существует комиссия, так называемый эквайринг, взимаемый за банковское обслуживание, а также обработку и передачу данных транзакции.

Комиссия за эквайринг присутствует во всех безналичных способах оплаты, включая карточные платежи, оплату в интернете и другое.

При этом эквайринг взимается с торгово-сервисного предприятия и устанавливается самостоятельно банками, платежными организациями, либо платежной системой, через которую проводится платеж.

Размеры комиссии можно уточнить, обратившись к обслуживающему финансовому институту.

Какие бывают QR – коды?

Любой продавец может использовать два варианта кода: статический, то есть многоразовый, и динамический, то есть одноразовый.

Статический QR-код содержит определенный неизменяемый набор данных продавца, таких как его платежные реквизиты, наименование, адрес и т.д. При оплате с помощью такого кода покупатель в своем мобильном приложении финансового института самостоятельно вводит сумму покупки.

Статические QR-коды можно увидеть на витрине магазинов, размещаемых возле кассы в виде наклейки, либо в приложении/сайте финансового института.

Динамический QR-код, помимо постоянных данных продавца, может содержать и переменные реквизиты: к примеру, сумму покупки, информацию о покупателе и другое. Динамический QR-код присваивается отдельно для каждой покупки товара.

Как рассчитаться за покупки с помощью QR-кода?

Для совершения оплаты по QR-коду необходимо:

В приложении финансового института найти значок «QR», нажать на него и после данного действия откроется видоискатель камеры. Наведите камеру на QR-код, и на экране вашего телефона появится название торговца, а также сумма к оплате. Обязательно проверьте, верно ли указаны данные. Нажмите «Оплатить» или «Подтвердить». Деньги спишутся с вашего счета, а продавец получит уведомление по оплате. При ошибочном переводе, если вы перевели неправильную сумму, к примеру, чуть больше указанной, сообщите об этом продавцу, и он незамедлительно должен осуществить возврат лишних денег.

Что я могу оплатить по QR-коду?

Сканируя заветные квадратики через камеру в своем банковском приложении, вы можете оплатить любые виды товаров и услуг, ограничений нет. Главное, чтобы продавец предлагал этот способ платежа.

Как правило, данный вид платежа срабатывает в ту же секунду. Если QR – код многоразовый, то вам придется вбить сумму вручную, но и это действие не займет много времени.

Если вы захотите вернуть товар, оплаченный посредством QR-кода, то сделать это можно в течение 14 дней с момента покупки, согласно Закону РК «О защите прав потребителей». Это работает так же, как если бы вы оплатили товар банковской картой или наличными. Никакой разницы нет.

Как обезопасить себя от мошенников при проведении оплаты по QR-коду?

Злоумышленники идут в ногу с развитием технологий, отсюда и рождаются новые способы обмана с целью завладеть вашими личными данными и деньгами. Финансовые мошенники используют несколько схем. Одна из них – подмена QR-кода, когда покупатель сканирует не код продавца, а мошенников и переводит таким образом деньги на их счет. К сожалению, такие переводы считаются добровольными, и вернуть средства практически невозможно.

Еще один способ мошенничества, когда пользователь, сканируя мошеннический QR-код, скачивает на телефон вирусную программу, которая путем взлома получает доступ к личным банковским реквизитам и паролям или заставляет пользователя мобильного телефона рассылать платные SMS Мошенникам необходимо пару минут, чтобы опустошить ваш счет, а оплата таким бесконтактным способом, естественно, не проходит.

Мошенники также могут, выдавая себя за покупателей, высылать продавцам QR-код, в который вшита ссылка на фишинговый сайт. Злоумышленники просят ввести полные данные карты, включая трехзначный код на оборотной стороне, чтобы якобы направить туда деньги. Поэтому всегда будьте начеку, если вам предлагают перейти на какую-либо внешнюю страничку, чтобы заполнить форму для перевода денег по QR-коду.

Если вам предлагают оплатить услуги и товар по реквизитам, защищенным QR-кодом, будьте бдительны, проверьте информацию о совершаемой покупке: наименование продавца, сумма и т.д.

Всегда проверяйте сайт, если собираетесь ввести на нем свои личные данные. Ведь это может оказаться фишинговая страница, замаскированная под онлайн-магазин или торговую площадку. Для большей подстраховки рекомендуем использовать программы проверки QR-кодов от проверенных производителей антивирусов, которые проверяют код на наличие вредоносного содержимого и предупреждает владельца телефона об опасности.

Если же вы все-таки обнаружили, что при применении QR-кода с вашего счета были списаны деньги, которые вы не тратили, срочно обратитесь в банк для прояснения ситуации и в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.