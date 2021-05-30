Как обеспечивают жильем казахстанских военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель жилищного управления Главного управления расквартирования войск, подполковник юстиции Дауренбек Жумабек рассказал, как военнослужащие обеспечиваются жильем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дауренбек Жумабек ответил на вопрос, насколько улучшилось жилищное обеспечение военнослужащих после изменения жилищного законодательства в 2018 году.

«Безусловно, внесенные поправки улучшили социальное положение военнослужащих. Изменилась программа, помимо того, что мы стали предоставлять служебное жилье, также на их личный специальный счет стали перечислять жилищные выплаты. Военнослужащие теперь могут воспользоваться правом приобретения жилья в собственность либо в аренду. Начиная с 2018 года, с внесенных поправок, более семи тысяч военнослужащих приобрели жилье в собственность. Если в сравнении взять с тем правом, которое было реализовано на приватизацию, то это намного больше», - отметил представитель жилищного управления Главного управления расквартирования войск в ходе еженедельного онлайн-брифинга Министерства обороны.

По его словам, ранее военнослужащие могли приватизировать ежегодно примерно по 400 квартир.

«Они (военнослужащие, прим.ред.) выбирают квартиры, женятся, увеличивается состав семьи. Мы их не обязываем сразу пойти и купить квартиру. Здесь они могут накопить на это жилье. Могут даже просто накопить без оформления ипотеки», - пояснил Дауренбек Жумабек.

Он также пояснил, имеются ли факты приобретения военнослужащими жилья у проблемных застройщиков, выплачиваются ли им жилищные выплаты для аренды жилья.

«Учитывая, что военнослужащие самостоятельно выбирают жилье для приобретения, они могут действительно приобрести у таких застройщиков. Законодательно они могут расторгнуть с ними договоры, обязав, чтобы застройщик вернул деньги в банк. При этом они могут также изменить цель использования жилищных выплат на аренду, то есть им будет ежемесячно выплачиваться аренда до выбора другого жилья», - сказал Д. Жумабек.