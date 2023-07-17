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    Как обеспечивают углем Тайыншинский район СКО

    17 Июля 2023, 06:27

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Тайыншинского района Северо-Казахстанской области пожаловались на дефицит угля, который возникает, по их словам, каждую осень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Анонимное обращение жители райцентра прислали в редакцию МИА «Казинформ».

    «В прошлую зиму люди замерзали от того, что невозможно было купить уголь, так как его не было. Вагоны с углем приходили, но купить уголь было невозможно. Даже был запрет вывозить уголь по деревням, а в самой Тайынше купить его было нереально. На улице мороз, холодно, а угля нет», - говорится в письме.

    Как обеспечивается углем Тайынша и другие населенные пункты, ответил аким Тайыншинского района Берик Альжанов. По его словам, сезон по поставке и реализации топлива начался с мая. В районе эту услугу оказывают четыре предприятия: ИП «Стандарт», ТОО «Тамыз», ТОО «ТЭК Альянс жолы», ТОО «Север Энерго Уголь Снаб».

    «В настоящее время совместно с предприятиями, которые осуществляют поставку угля по Тайыншинскому району, проводится мониторинг по предоставлению вагонов с углем на тупики. Составляется график поставок вагонов, по которому видно, на каких предприятиях наблюдаются задержки. При ухудшении ситуации с поставками вагонов сразу направляем письма для решения проблемы. Совместно с акимами сельских округов прорабатывается вопрос о привлечении местных сельхозформирований по доставке угля в сельские населенные пункты социально уязвимым слоям населения и своим рабочим под зарплату. По мере возможности они будут завозить запас угля на свои территории и отпускать населению. Это позволит уменьшить осенний ажиотаж», - сообщил Б.Альжанов.

    В районе составят график приезда автотранспорта из населенных пунктов для беспрепятственной их загрузки на тупиках. Доставкой занимаются частные лица. Дефицита транспорта нет.

    Общая потребность в угле в Тайыншинском районе составляет 60,3 тысячи тонн. В том числе 40,6 тысячи тонн - для населения. Заготовили жители района пока 5,2 тысячи тонн. На угольных тупиках в наличии 7 тысяч тонн. По словам Б.Альжанова, вагоны с топливом приходят регулярно. Цена на самые распространенные марки угля составляет 15-16,9 тысяч тенге.

    «Проводим разъяснительную работу с населением. Чтобы приобретали уголь по мере возможности летом, а не осенью. Это позволит избежать ажиотажа и дефицита угля. В районные газеты даем информацию о количестве топлива и ценах на тупиках», - добавил Б.Альжанов.

    Ранее районный аким прокомментировал нехватку воды в Тайынше.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Акмолинская область Уголь
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