Как обеспечивают качественной питьевой водой населенные пункты Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По итогам 2020 года из 605 населенных пунктов Акмолинской области централизованным водоснабжением обеспечено 380 (62,8%), децентрализованным - 207 (34,2%), а в 18-ти населенных пунктах вода остается привозной (3%). Об этом на заседании бюро Политического совета АОФ партии «Nur Otan» отчитался руководитель управления энергетики и ЖКХ региона Иван Юрченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно поручению Главы Государства, качественным питьевым водоснабжением должны быть обеспечены все населенные пункты Республики Казахстан.

В Акмолинской области 2020 году, согласно Программе развития территорий, плановый показатель по доступу к централизованному водоснабжению городских населенных пунктов составил 98,8%, который был достигнут за счет введения одного объекта - реконструкции водоочистных сооружений Сопка-305 города Степногорска, а также за счет подключения новых абонентов.

«Плановый показатель по доступу к централизованному водоснабжению сельских населенных пунктов составляет 82,8%. Он достигнут за счет реализации семи проектов с переводом из разряда децентрализованных в централизованное, а также одного проекта перевода с привозного водоснабжения в централизованное», - отметил спикер.

В эти проекты входят реконструкции водопровода в селе Азат Аккольского района, сетей водоснабжения в селе Каражар Целиноградского района, разводящих сетей водоснабжения в селе Жана Жол Целиноградского района, разводящих водопроводных сетей в селе Ишимское Жаксынского района, водопроводных сетей в селе Капитоновка Буландынского района, системы водоснабжения села Бестогай Ерейментауского района и водопроводных сетей в ауле Ангал батыр района Биржан сал.

В 2021 году планируется достичь показателя по доступу к централизованному водоснабжению по сельским населенным пунктам 84,1% за счет реализации еще шести проектов реконструкции сетей водопровода в ауле Жалгызкарагай Аккольского района, разводящих сетей водоснабжения в селе Фарфоровый Целиноградского района, разводящих сетей водоснабжения в селе Шубары Целиноградского района, сетей водоснабжения в селе Тайтобе Целиноградского района, разводящих сетей водопровода села Оркендеу Коргалжынского района и строительства сетей водоснабжения в ауле Бейса-Хазирета Атбасарского района.

«На сегодняшний день обеспеченность населения Акмолинской области централизованным водоснабжением составляет 89,7%, необеспеченных - 10,3 %», - отметил И. Юрченко.

По словам спикера, согласно дорожной карте по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» по Акмолинской области до 2025 года из 225-х населенных пунктов с децентрализованным водоснабжением необходимо в 107 селах построить сети водоснабжения, в 57 - установить комбинированные блок-модули.

«Для исполнения вышеуказанной дорожной карты в течение пяти лет планируется строительство сетей водоснабжения в 107 населенных пунктах. Будут построены системы водоснабжения в 2021 году – в 10 населенных пунктах, в 2022 – в 30, в 2023 – в 20, в 2024 – в 22 и в 2025 – в 25 селах. На 2021 год выделены средства на 10 проектов. На сегодняшний день восемь проектов также находятся на уточнении республиканского бюджета, заявлено еще 25 проектов на общую сумму 12 млрд тенге», - отметил спикер.

Для обеспечения 57 сел питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и качеству, целесообразно устанавливать локальные системы водоснабжения. Одним из способов являются комбинированных блок-модули очистки воды.

61 населенный пункт региона имеет низкий потенциал развития, поэтому строительство систем водоснабжения здесь признано нецелесообразным.

«В 61 населенном пункте наблюдается постоянный отток населения и в ближайшей перспективе они подлежат закрытию по решению акимата. Возможна организация локального водоснабжения в виде временного подвоза воды или, как альтернативный вариант, возможно рассмотреть бурение индивидуальных скважин с установкой фильтров. Преимуществами данного вида локальных источников является низкая стоимость, размещение на участке, отсутствие платы за услуги водоснабжения. При этом обслуживание фильтров производится собственником. (Ориентировочная стоимость - от 2 млн тенге). Подводя итоги своего выступления, необходимо еще раз подчеркнуть важность вопроса обеспечения населенных пунктов водоснабжением, решение которого напрямую влияет на улучшение качества жизни населения. Благодаря поддержке партии «Nur Otan», при своевременном финансировании проектов будут успешно решены поставленные задачи в части обеспечения населения Акмолинской области качественной питьевой водой», - добавил И. Юрченко.

Участникам заседания поручили принять необходимые меры по системному и последовательному исполнению предусмотренных в 2021 году показателей по своевременному вводу в эксплуатацию объектов водоснабжения по обеспечению населения сел региона качественной питьевой водой на 90,5%. Информацию об исполнении поручения необходимо предоставить в акмолинский региональный филиал партии «Nur Otan» до 1 декабря 2021 года.