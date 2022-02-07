Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Как обеспечивали доставку пенсий и зарплат в Таразе во время январских событий

    7 Февраля 2022, 01:11

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Директор Жамбылского областного филиала Halyk Bank Нурлыбек Сейдахмет выразил благодарность полицейским за охрану общественного порядка и объектов соцобеспечения в период режима ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор Жамбылского областного филиала Halyk bank Нурлыбек Сейдахмет поблагодарил сотрудников полиции, которые во время действия режима ЧП, помимо выполнения своих основных обязанностей, также охраняли объекты соцобеспечения.

    «Благодаря полицейским, жители Тараза вовремя получили зарплаты, пенсии, пособия, - отметил он. - В связи с отсутствием интернета на территории области был возобновлен наличный денежный оборот, осуществлялась перевозка денег во все филиалы банков».

    В отделениях банков сотрудники полиции осуществляли охрану общественного порядка. Жители города, получающие пособия и заработную плату, могли спокойно приходить туда и забирать свои деньги.

    «Полицейские, несмотря на огромную нагрузку, также обеспечивали безопасность при транспортировке и инкассации денежных средств в отделения банков и терминалы по области. Сотрудники полиции работали совместно с нами для охраны общественного порядка», - отметил Нурлыбек Сейдахмет.

    В ведомстве отметили, что во время ЧС на территории республики все объекты осуществляли свою работу безостановочно, чтобы население могло вернуться к стабильной жизни.


    Напомним, «оранжевый» уровень террористической опасности с 00:00 часов 7 февраля отменяется в Жамбылской и Алматинской областях.


    Автор:

    Галина Скрипник

    Банки Жамбылская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Регионы ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая