Как обеспечивается продовольственная безопасность в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О том, как обеспечивается продовольственная безопасность в регионе и планах по развитию растениеводства и животноводства, рассказал руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

- Мы обеспечиваем продовольственную безопасность на внутреннем рынке и в то же время стараемся повышать экспортный потенциал. Аскар Даукенович, расскажите, какие виды продукции мы отправляем и куда.

- Мы в достатке обеспечиваем область яйцами. Это экспортно ориентированный товар. Яйца идут в другие регионы Казахстана, Афганистан, Россию. В этом году будет возобновлена работа Майкудукской птицефабрики. Она полностью модернизирована, уже проведено заселение птичников. К лету обещают первую продукцию. Мощность составит свыше 100 млн штук в год. Будет создано 200 рабочих мест. Итого в области будут работать четыре птицефабрики. Мы также заключаем с ними меморандумы по поставке яиц.

На экспорт идёт и мука – в Афганистан и страны Центральной Азии. В три раза больше мы производим картофеля. Он идёт в Россию. С 6 января на три месяца введён запрет на вывоз картофеля и моркови. В прошлом году корпорацией «Караганды-Нан» была запущена третья линия макаронных изделий. Это экспортно ориентированная продукция. Отправляется в Россию и Узбекистан.

- Одно дело произвести, а другое хранить. Достаточно ли овоще- и зернохранилищ в области?

- Это очень важный вопрос. Именно хранилища помогают обеспечить регион продукцией в период межсезонья. Для этого мы ежегодно строим склады. В области 131 овоще- и картофелехранилище на 260 тысяч тонн. Все они оснащены современным оборудованием, что достаточно для закладки и хранения плодоовощной продукции в требуемых для области объёмах.

В 2021 году сдали два картофелехранилища – в Осакаровском районе и Сатпаеве. С 2021 года в Шетском районе идёт строительство картофелеовощехранилища на 20 тысяч тонн.

- Как обстоит дело с животноводством?

- Здесь рост объёмов производства валовой продукции мы ждём за счёт увеличения поголовья КРС на 4,5%, овец и коз – на 3%, лошадей – на 9%, свиней – на 1,6%, птицы – на 4%. Будем стимулировать селекционную и племенную работу.

- Из-за погодных условий во многих регионах Казахстана была проблема с кормами. Достаточно ли кормов заготовлено в нашей области?

- У нас проблем с кормами нет. В прошлом году было заготовлено 2,3 млн тонн сена. Этого достаточно для благополучной зимовки имеющегося поголовья.

- Давайте поговорим о планах. Какие инвестпроекты будут реализованы в этом году?

- Мы планируем ввод 17 инвестпроектов на 20 млрд тенге. Хочу остановиться на двух из них. Это строительство двух молочно-товарных ферм. Наши молокоперерабатывающие предприятия ориентированы на производство продукции, где основным компонентом является порошок. Наблюдается дефицит цельного молока. Мы хотим вернуться к истокам, так сказать. Реализаторы – КХ «Шанс» и компания «Астра-Агро ЛТД». Аналогов подобных ферм пока нет на территории нашей области. Они будут оборудованы самым современным оборудованием. Предполагается завоз племенного скота.

- На что будет сделан упор в растениеводстве?

- В этом году увеличим площади сельскохозяйственных культур на 34 тысячи га. В целом это составит 1 млн 89 тысяч гектаров. Также будут увеличены площади орошаемых земель. Это затратный и трудоёмкий метод, но оно того стоит. Орошаемые земли гарантируют урожай независимо от погодных условий. На них возделывают зерновые и кормовые культуры, картофель. Продолжим обновлять машинно-тракторный парк. В этом году в планах закупить 1 404 единицы сельскохозяйственной техники. Ещё одна цель этого года – повышение производительности труда в 2,5 раза.

- Что касается субсидий. Ожидаются ли какие-то изменения?

- В этом году будет пересмотрен механизм субсидирования в сфере АПК. Планируется сокращение количества направлений. Сегодня их порядка 46. А пока всё остаётся по-прежнему. Дополнительно на субсидирование выделен миллиард тенге. Часть из этих средств мы уже заложили на приобретение минеральных удобрений и пестицидов. С 1 февраля открываем приём заявок на субсидирование для приобретения сельхозтехники. Меры государственной поддержки нами оказываются своевременно и в полном объёме, в пределах выделенных лимитов.

- Как отразилась пандемия на сельском хозяйстве региона?

- В нашей отрасли работали все сельхозпроизводители в обычном режиме. Не было ограничений, поэтому сельскохозяйственный бизнес оказался менее подвержен кризису. Даже увеличилось количество субъектов и число занятых в сельском хозяйстве.