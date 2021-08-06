Как обеспечивается безопасность полета спутников «Kazsat»

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - На днях инженеры Центра космической связи (ЦКС) «Акколь» - главного наземного комплекса управления космическими аппаратами связи и вещания «Kazsat» провели важный маневр в связи с опасным сближением космического объекта к спутнику «Kazsat-3», предотвратив их столкновение. О том, как обеспечивается безопасность работы казахстанских спутников связи и вещания, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель сектора баллистико-навигационного обеспечения центра управления полетами ЦКС «Акколь» АО «Республиканский центр космической связи (РЦКС) Александр Стыцура.

- Александр Николаевич, в официальном информационном бюллетене говорилось об опасности сближения нашего спутника с космическим объектом SL-12. Что это за объект?

- Речь идет о космическом мусоре, каждый фрагмент имеет свое наименование. Вокруг нашей планеты, на орбите находится огромное количество частиц космических аппаратов и ступеней ракет. Например, вблизи геостационарной орбиты, на которой находятся и наши спутники связи серии «Kazsat», насчитывается около 2000 известных космических аппаратов и ракетных корпусов, из которых только четверть в настоящее время функционирует. Любой из недействующих аппаратов может в любое время стать угрозой для работающего спутника. Иногда они сближаются на довольно короткое расстояние и возникает возможность их столкновения.

- Вы работаете в сфере космической связи Казахстана с начала создания РЦКС, причем непосредственно в центре управления полетами (ЦУП). Были ли в Вашей практике такие чрезвычайные ситуации?

- К счастью, с нашими спутниками такого не было. Но в памяти столкновение американского космического аппарата Iridium-33 и объекта «Космос-2251» (российского военного спутника серии «Стрела»). Они столкнулись на высоте примерно 805 километров над Сибирью в 19:56 мск 10 февраля 2009 года. За два часа до этого математическое моделирование, проведенное негосударственной системой SOCRATES, показало, что два объекта пройдут в опасной близости друг к другу — в 584 метрах. Но в момент сближения «Иридиум» перестал выходить на связь, а затем американские военные увидели на этой орбите облако фрагментов — столкновение произошло.

После столкновения на орбите образовалось огромное облако из тысячи фрагментов. Только один этот случай увеличил число космического мусора более чем на 10% - сейчас на орбите отслеживают около 16,7 тысяч мусорных объектов.

- Можете более подробно рассказать о ситуации с нашим спутником, какие меры были приняты?

- Конечно, проблема столкновения возникает и во время полетов наших космических аппаратов «Kazsat-2», «Kazsat-3». 2 августа 2021 года специалисты сектора баллистико-навигационного обеспечения ЦУПа получили сообщение о предстоящем 4 августа в 04:26:03 по времени Нур-Султана сближении космического объекта SL-12 и космического аппарата «Kazsat-3» на дистанции 1575 метров. После проведения необходимого цикла измерений, мы уточнили орбиту космического аппарата «Kazsat-3»: было подтверждено сближение на 808 метров. Было принято оперативное решение о прекращении выполнения текущего цикла управления и рассчитана программа маневров уклонения. Новая командно-программная информация была срочно заложена на борт, в результате выполнения которой удалось развести космические объекты на расстояние более 10 км.

Очень важный момент в таких ситуациях – это заблаговременное предупреждение об опасных сближениях, что позволяет своевременно принять меры по предотвращению столкновения. Например, за все время эксплуатации спутников серии «Kazsat» нами было получено около 300 информационных бюллетеней об опасных сближениях с космическими аппаратами и элементами космического мусора.

- Где вы получаете такую ценную информацию?

- Информацию об опасных сближениях с другими космическими аппаратами и космическим мусором, данные по их орбитам предоставляет одна из американских компаний, которая контролируют космические системы, предназначенные для обнаружения, отслеживания и идентификации всех искусственных объектов на орбите Земли. В каталоге этого центра в настоящее время насчитывается и отслеживается в околоземном пространстве 20 тысяч объектов разного калибра (более 10 см в диаметре).

- Какие основные меры предпринимаются АО «РЦКС» для обеспечения условий безопасной эксплуатации космических аппаратов серии «Kazsat»?

- Во-первых, как я уже отмечал, это получение на бесплатной основе информационных бюллетеней по опасным сближениям с космическими объектами. В марте 2012 года РЦКС организовал и провел встречу с оператором, космический аппарат которого имеет общую точку позиционирования со спутником «Kazsat-2». По итогам было подписано соглашение о еженедельном взаимном обмене баллистической информацией движения двух спутников. Эти меры позволяют нашим специалистам обеспечить управление движением космического аппарата, которое включает в себя весь комплекс мероприятий по планированию полета, движению спутника в пространстве, сбору измерительной информации, ее обработке, моделированию полетных операций, выработке управляющих команд, принятию решений по оперативной коррекции планов при возникновении риска сближения с указанными объектами и своевременно провести маневры уклонения.

Я рассказал только об одном направлении работ по управлению спутниками «Kazsat». Круглосуточную работу ведут мои коллеги – отличные специалисты настоящие профессионалы и в основном центре космической связи «Акколь», и в резервном комплексе управления «Коктерек». Так что национальная космическая система связи и вещания функционирует в штатном режиме.



