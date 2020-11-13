Как НПО помогают улучшить качество жизни в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2996 неправительственных организаций зарегистрировано в столице на сегодня, что составляет 13,4% от общего числа НПО в Казахстане. 445 из них имеют правовой статус «Объединение юридических лиц», 1282 – «Общественные объединения», 268 – «Частные учреждения» и 1001 – «Фонды». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Круг вопросов, которыми занимаются эти организации, обширный. Они оказывают населению психологическую, правовую помощь, а также выступают медиаторами. НПО способствуют вовлечению и адаптации в общество социально уязвимых слоев населения, а также людей с особыми потребностями.

В трудную жизненную ситуацию жители столицы могут получить квалифицированную бесплатную юридическую и психологическую помощь в ряде неправительственных организаций. Одна из таких НПО – общественный фонд «Рухани қоғам әлемі», где специалисты помогают обратившимся в разрешении конфликтных ситуаций между супругами, родителями и детьми, а также в реабилитации людей после насилия. Также здесь оказывается правовая помощь при бракоразводных процессах, оформлении алиментов, разделе имущества.

В Фонде «Коргау Астана» работают с жертвами торговли людьми, лицами без документов и попавшими в непростые обстоятельства. Фонд оказывает содействие в прописке, в восстановлении документов. Для пострадавших от бытового насилия и жертв торговли людьми в организации действует приют.

В медицинском центре Фонда им. Карабекова Агабека оказывается бесплатная медико-консультативная и диагностическая помощь родителям детей с сосудистыми патологиями. В НПО помогают подобрать ребенку правильную тактику лечения. Также организация специализируется на социальной реабилитации детей и подростков, которая направлена на улучшение их коммуникаций и вовлечение в общество.

Общественный фонд Strong Mothers проводит образовательные курсы для детей из социально уязвимых семей. Для них организовано обучение английскому и арабскому языкам. Второе направление фонда – волонтерство. Также НПО оказывает содействие многодетным матерям в получении юридических услуг.

С многодетными мамами работают в «Алтын Шанырак». Женщин обучают изготовлению казахской национальной одежды, одеял и других национальных изделий в современном стиле. После чего подопечным через центр занятости помогают в трудоустройстве.

Для семей, в которых воспитываются дети с особыми потребностями, в столице запущен социальный проект «Бакытты шанырак». В НПО оказывается поддержка мамам особенных детей в трудоустройстве. Их обучают освоить профессию и начать свое дело.

Мамы детей с особенными потребностями зачастую не имеют времени для своего профессионального развития и социализации. В общественном фонде «Мама про» на бесплатной основе для них работает тренинговый центр и коворкинг с детской комнатой. В фонде женщин обучают предпринимательской деятельности, начиная с ораторского мастерства и заканчивая бухгалтерским учетом.

Психотерапию и новый навык, позволяющий иметь доход, получают обратившиеся в ОФ «Путь мастерства». В фонде учат мастерству вязания людей из социально уязвимых слоев населения.

Социальный проект «Кәсіпкер ана» в Нур-Султане помогает женщинам из социально уязвимых слоев населения овладеть мастерством и навыками по разным специальностям. Азам предпринимательства обучают по таким направлениям, как IT-программирование, продвижение социальных сетей, фото и видеография, кулинария, рукоделие, графический дизайнер, копирайтер, специалист по SMM, коуч-психолог, швея, массажист, няня по методике Монтессори.

В Ассоциации глухих «Жаснур» поддерживают людей с нарушениями слуха. Для них проводят обучающие семинары, а также оказывают правовую поддержку, услуги сурдопереводчика и языковые курсы.

Вклад неправительственные организации вносят и в профилактику заболеваний. Так, с участием Общественного фонда «Казахстанское спортивно-оздоровительное общество профсоюзов» в городе апробируется проект «Здоровые рабочие места», в рамках которого в организациях внедряются физкультминутки и производственная гимнастика.

Профилактические мероприятия по нераспространению социально опасных заболеваний среди групп повышенного риска на постоянной основе проводит ОО Human Health Institute.

Превратить идею в проект, реализовать ее активистам и неправительственным организациям помогают в Центре гражданских инициатив Нур-Султана, предоставляя информационные услуги, а также консультации по юридической и финансовой части.

В акимате также сообщили, что IX Гражданский форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz» пройдет в столице в ноябре. Во время мероприятия планируется обсудить основные направления новой Концепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля, конкурентоспособность НПО, перспективы.

Отметим, Гражданский форум проводится один раз в два года. Предыдущий форум в столице проходил в 2018 году.



