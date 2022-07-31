Как не заразиться сальмонеллезом, напомнили акмолинские санврачи

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие 2022 года в Акмолинской области зарегистрировали 21 случай сальмонеллезной инфекции, из них 15 случаев среди детей до 14 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сальмонеллез - острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella, попадающими в организм человека с пищевыми продуктами животного происхождения, характеризуется разнообразными клиническими проявлениями от бессимптомного носительства до тяжелых септических форм», - поделились в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области.

Пути заражения сальмонеллезом многообразны: наиболее частый - пищевой, чаще всего при употреблении мяса животных и птиц, а также яиц. Микробы попадают в продукты при недостаточной кулинарной обработке. Источником заражения могут быть также и животные, чаще всего домашние (крупный рогатый скот, свиньи, кошки, собаки), птицы, люди, больные сальмонеллезом, или здоровые носители инфекции. Заразиться сальмонеллезом можно и через загрязненную воду - при ее питье или купании.

«Симптомы заболевания могут быть выражены ярко, а могут и не проявляться. Однако в большинстве случаев отмечаются следующие симптомы: повышение температуры, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе, многократный жидкий водянистый стул. Так, за первое полугодие 2022 года в Акмолинской области зарегистрировали 21 случай сальмонеллезной инфекции, из них среди детей до 14 лет - 15 случаев. В городе Кокшетау зарегистрировали 12 случаев, Степногорске - шесть, Бурабайском районе - три. Все случаи носят единичный характер», - пояснили санврачи.

Основу профилактики сальмонеллеза среди людей составляют ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на обеспечение надлежащих условий в процессе убоя скота и птицы, технологии обработки туш, а также соблюдение санитарного режима на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

«Для профилактики сальмонеллеза в общественном питании и личной домашней практике рекомендуем соблюдать следующие правила: своевременно и тщательно мыть руки с мылом при возвращении домой, перед едой, приготовлением пищи, после посещения туалета, после ухода за животными; не пить некипяченое молоко, не упакованное в стерильную тару; мыть куриные яйца перед использованием, не употреблять сырые и варить их не менее 5 минут после закипания; использовать отдельные разделочные доски и ножи для разделки продуктов (сырых и вареных, овощей и мяса). Если приготовленные блюда остаются на следующий день, то перед употреблением их необходимо подвергнуть термической обработке. Помните, ваше здоровье - в ваших руках!» - добавили в ведомстве.



