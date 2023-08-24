Как не стать жертвой мошенников при покупке товара через интернет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с каждым годом растет количество жертв киберпреступников. С начала года в департамент торговли и защиты прав потребителей по городу поступило свыше 3500 обращений от граждан. Проведены внеплановые проверки по отношению предпринимателей и в соответствии составлены 120 административных протоколов, покупателям возвращено свыше 90 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С такими данными на брифинге Региональной службы коммуникаций поделился заместитель руководителя департамента торговли и защиты прав потребителей по Алматы Нурлыбек Бимурзаев. Он также рассказал, как уберечься от интернет-мошенничества.

«На сегодняшний день, поступают многочисленные жалобы в сфере защиты прав потребителей. Чаще всего, права потребителей нарушаются в сфере электронной торговли. При этом, имеются факты мошенничества со стороны недобросовестных предпринимателей. Это говорит о том, что население республики недостаточно осведомлены нормами Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей»», - сказал Нурлыбек Бимурзаев.

Он добавил, что в целях защиты граждан Министерство торговли и интеграции и территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей на постоянной основе проводит консультативно-просветительскую работу. Также департаментом города с участием общественных объединений на постоянной основе проводятся дни открытых дверей, приемы граждан для повышения правовой грамотности потребителя в вопросах защиты своих прав и законных интересов. Но, несмотря на это, потребители часто сталкиваются с недобросовестными продавцами: по почте приходит абсолютно не тот товар, который был заказан покупателем, либо качество не соответствует тому, что было заявлено в рекламе либо на интернет-площадке.

Самый распространенный вид мошенничества — это объявления на сайтах и социальных сетях. На интернет-мошенников чаще попадаются покупатели автомобильных аксессуаров, смартфонов и другой техники, телефонов, одежды и обуви, мебели на заказ. Причем шансы нарваться на злоумышленников одинаковы и в соцсетях, и в интернет-магазинах, отмечает спикер.

«Чем привлекают потенциальных жертв мошенники? Прежде всего - необоснованно низкими ценами. При заказе товаров вас попросят внести предоплату, зачастую путем внесения денежных средств на некий виртуальный кошелек посредством терминала экспресс-оплаты. Далее магазин в течение нескольких дней будет придумывать отговорки и обещать вам скорую доставку товара, а потом бесследно исчезнет либо пришлет некачественный товар. Если вы хотите купить товар по предоплате помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Поищите информацию о магазине в сети интернет, посмотрите, как долго он находится на рынке. Если вы имеете дело с сайтом крупной или известной вам компании, убедитесь в правильности написания адреса ресурса в адресной строке вашего браузера», - рекомендует Н. Бимурзаев.

Также, перед покупкой в магазине, необходимо получить информацию о юридическом лице, потребовать данные от администратора и проверить используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Важно еще узнать адрес, по которому можно направить претензию в случае, если потребитель будет недоволен покупкой.

«Перед онлайн-покупкой изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей», - подчеркнул спикер.

При этом, покупателям всегда необходимо обращать внимание на стоимость товара, если цена значительно ниже рыночной, то этот факт уже должен вызвать подозрение.

«В соответствии со статьей 24 Закона продавец обязан иметь в наличии контрольно-кассовые машины в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, а также обязан размещать в месте нахождения контрольно-кассовых машин информацию на казахском и русском языках. В случае не предоставления фискального чека, потребитель вправе обратится в органы государственных доходов. Следует отметить, что потребитель добровольно выбирает товар и производит покупку, поэтому ответственность по выяснению реквизитов и контактных данных продавца ложится на самого потребителя. Уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей не проводит розыскные мероприятия недобросовестных участников электронной торговли. Розыскные мероприятия интернет-мошенников и по фактам мошенничества и обмана потребителей рассматриваются органами внутренних дел, то есть полицией», - добавил он.

Сотрудниками департамента торговли и защиты прав потребителей Алматы по «горячей линии» и при личном приеме граждан осуществляется консультирование потребителей об их дальнейших действиях в адрес продавца, как защитить свои законные интересы и нарушенные права. Обращение в госорган можно направить посредством e-Otinish, Egov.kz, или позвонить на телефон горячей линии 8 (727) 392-21-83, также потребители вправе обратиться за помощью и консультацией в общественные объединения по защите прав потребителей города.