Как не стать жертвой лжесотрудников банка

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как не стать жертвой мошенников, если вам позвонили из «службы безопасности» банка с просьбой сообщить номер карты или кода? Куда обращаться и какие первые действия предпринять? Во всех этих вопросах разбирался корреспондент МИА «Казинформ».

Ни для кого не секрет, что в последнее время участились звонки казахстанцам от якобы «службы безопасности» банков, карточками которых они владеют. Как правило, уверенно представившись, звонящие (а как впоследствии оказывается – мошенники) заявляют, что с карты клиента недавно была переведена некая сумма денег, после чего у растерявшегося, никому никакую сумму не переводившего человека начинают выуживать всю необходимую информацию. А это номер карты, номер кода и прочее.

В подобной ситуации может оказаться практически каждый, не исключение и корреспонденты Казинформа. Так, сразу двоим журналистам информагентства поступили звонки со столичных номеров от «службы безопасности» одного из самых популярных на сегодняшний день банков, клиентами которого они даже не являлись. Заявив об этом напрямую мошеннику, одному из корреспондентов пришлось выслушать нецензурную брань.

Как действовать в подобных ситуациях и куда заявлять о произошедшем?

«Да, сейчас часто мошенники пытаются получить персональные данные клиента. Они могут представиться сотрудниками банка или сказать, что звонят по вашему объявлению в интернете. Далее под разными предлогами они выведывают данные карты, коды подтверждения платежа и другую финансовую информацию. Чтобы избежать любого несанкционированного доступа третьих лиц к личным финансам и информации, категорически запрещается передавать личные данные, ПИН-коды или коды подтверждения финансовых операций, которые мы отправляем на ваш мобильный телефон. При добровольной передаче своих личных данных третьим лицам риски несанкционированного доступа значительно увеличиваются. Код нельзя сообщать никому, даже представителям банка!» - рассказали Казинформу представители сразу нескольких банков.

На вопросы «Как часто поступают жалобы от граждан на действия таких лжесотрудников банка, и есть ли пострадавшие от этих звонков?» практически все ответили в унисон: «Наш банк успешно и надежно обеспечивает безопасность информации и финансов клиентов самыми современными технологиями, и для безопасности данные о попытках мошенничества тоже не раскрываются».

«На наших официальных страницах в социальных сетях мы предупреждаем клиентов о том, какие данные по карте нельзя сообщать никому. Также мы призываем не участвовать в опросах и розыгрышах. Мы рекомендуем никогда и ни в коем случае не сообщать свои персональные данные. Когда мы высылаем сообщение с кодом подтверждения финансовых операций, ни в коем случае нельзя передавать этот код никому, включая сотрудника банка», - отметили в ведомстве и порекомендовали клиентам, столкнувшимся с действиями мошенников, незамедлительно заблокировать свою карточку, после чего обратиться в банк, где им помогут разобраться в ситуации. Если возникают хотя бы малейшие сомнения, не предпринимайте никаких действий и не подтверждайте никакие операции. Просто позвоните нам на 9999, и мы вам точно скажем, что делать», - обращаются к своим клиентам в Facebook сотрудники Kaspi банка.

В комментариях к посту граждане интересуются, откуда мошенники берут базы номеров и личные данные?

«Пока известно, что мошенники используют специальные программные приложения и сервисы в интернете, посредством которых могут менять исходящие номера и даже голос. При этом злоумышленники могут указывать любую комбинацию номеров, благодаря указанным сервисам», - отвечает на вопрос #KaspiГид Эльмира.

Между тем, в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области отметили, что никаких жалоб на действия мошенников, звонящих как сотрудники банка, в регионе не поступало.

В то же время казахстанские банки и Ассоциация финансистов призывают соблюдать меры безопасности при использовании платёжных карт и онлайн-сервисов.

«Наиболее распространённый сценарий мошенничества связан с незаконным сбором персональных данных, реквизитов платёжных карт, кодов и паролей по телефону, когда мошенник представляется потенциальной жертве работником банка и пытается выяснить данные для проведения онлайн-операции со счетами», - отмечают представители Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), а также Altyn Bank, Bank RBK, ForteBank, Halyk Bank, Jýsan Bank, Kaspi.kz, Nurbank, Альфа-Банк Казахстан, Банк ВТБ (Казахстан), Евразийский банк, Сбербанк Казахстана, Банк Хоум Кредит, Банк ЦентрКредит.

Финансисты рекомендуют никому не сообщать код (пароль) из SMS-сообщения, в том числе лицу, представившемуся работником банка, не подключать в качестве доверенного номера (в том числе через банкомат) чужой номер мобильного телефона, никому не сообщать реквизиты вашей платёжной карты: номер, срок действия и CVV/CVC (3-значный код на обратной стороне карты). В том числе не размещать данные карты в интернете и не пересылать в мессенджерах.

«Карточка является безопасным платёжным инструментом со множеством степеней защиты, которые постоянно совершенствуются и позволяют удалённо управлять своими средствами. Необходимо помнить, что защита банком клиента действенна ровно до того момента, пока клиент не разглашает свои конфиденциальные данные (персональные пароли, коды и прочее). Об этом мошенники знают и поэтому их действия направлены исключительно на держателей карт, чтобы войти к ним в доверие и выяснить реквизиты карточки и данные, необходимые для совершения платежей и переводов. Сохраняйте бдительность и держите все ваши данные в секрете. Ваши SMS-коды – это ключи к вашим деньгам», - отмечает директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций АФК Константин Пак.

Напомним, не так давно жительница столицы Малика Дуйсенбаева выложила на своей странице в Facebook видео с разоблачением телефонного мошенника. Позвонивший из якобы службы безопасности банка просил озвучить пароль в высланном сообщении. Но когда женщина связалась параллельно с самим банком, мошенник начал оскорблять ее и даже угрожать убийством детей.



