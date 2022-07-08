Как не стать обманутым дольщиком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как не стать обманутым дольщиком, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

В столице ведется системная работа по завершению долгостроев. «Из 150 многоквартирных жилых комплексов завершили строительство 90 МЖК. 13 тыс. семей-дольщиков из 16 тыс. смогли получить свои заветные квартиры. Сейчас занимаемся вопросом оставшихся 3 тыс. дольщиков. Часть из них мы решим в этом году, другую планируем завершить в следующем году. Но сейчас очень важно, чтобы не появлялись новые дольщики. Ведь риски есть всегда. Для того чтобы не стать обманутым дольщиком, необходимо изучить историю застройщика, посмотреть документы. Со стороны государства требования к застройщикам усилены: застройщик не может открыть продажу квартир, если у него нет достаточных средств на завершение объекта (в том числе, если не возведен каркас ЖК). Также должна быть гарантия ФГЖС (Фонда гарантирования жилищного строительства). У застройщика должна быть банковская гарантия, здесь также смотрится состояние самой компании. Также на официальных аккаунтах акимата и в СМИ мы на постоянной основе публикуем список недобросовестных застройщиков», - сказал Алтай Кульгинов.

Аким города Алтай Кульгинов также сообщил, как выглядели долгострои, строительство которых завершено: где-то был вырыт только котлован, где-то поднят каркас дома, который был признан аварийным, не было финансового аудита, проектно-сметной документации, были факты двойных-тройных продаж. Тем не менее, по оставшимся долгостроям есть пошаговый план мероприятий.