Как не привезти из отпуска гепатит – ВОЗ

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Во Всемирный день борьбы с гепатитом эксперты Европейского бюро ВОЗ напоминают о повышенной вероятности заразиться им в период летних отпусков, особенно если вы отдыхаете за рубежом. Они объясняют, как защитить себя от этой инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Новости ООН.

Наименее опасный из трех видов гепатита – это гепатит А изащититься от него можно с помощью соблюдения простых правил гигиены. В новомместе, во-первых, убедитесь, что вода пригодна для питья. Если же нет, топользуйтесь кипяченой или бутилированной водой – не только для питья, но и длячистки зубов. Не забывайте, что и лед в вашем напитке может быть сделан иззараженной воды. Оказывается, вирус гепатита А может попасть на руки, а потом ив организм, когда, например, вы трогаете фрукты и овощи на рынке, поэтомуспециалисты рекомендуют очищать их от кожуры и мыть. Не ешьте сырые илинепрожаренные рыбу и мясо, чаще мойте руки с мылом.

Гепатит В передается при контакте с кровью или другимижидкостями организма инфицированного человека. Не подозревая об опасности, выможете заразиться, делая маникюр, педикюр, пирсинг или татуировку – там, где несоблюдаются санитарно-гигиенические стандарты.

Гепатиты В и С называют «тихими» заболеваниями, потому чтово многих случаях они не сопровождаются какими-либо симптомами. При этом онимогут привести к серьезному поражению печени и даже раку. Поэтому, если выподозреваете, что могли заразиться, лучше поскорее сдать анализ на гепатит.

Но самая надежная защита от гепатитов А и В – этовакцинация. Для первого типа требуются 2 дозы вакцины, а для второго – 3. Вобоих случаях гарантия – 20 лет.

В ВОЗ учредили 28 июля как Всемирный день борьбы с гепатитом,для того чтобы привлечь внимание к тому, какую опасность представляет этоинфекционное заболевание, и как с ним бороться.