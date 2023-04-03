Как не попасть в трудовое рабство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов дал несколько рекомендаций казахстанцам, чтобы не стать жертвой торговли людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не доверяйте сомнительным предложениям о легком заработке. Не отдавайте никому свои документы, удостоверяющие личность. При выезде в другой город или страну оставляйте свои контакты и адреса родным и близким. Общественность мы также просим не оставаться равнодушной и реагировать, если кто-то стал очевидцем или свидетелем таких правонарушений», - сказал он в ходе онлайн-брифинга.

Он обратился к гражданам: в случае, если кто-то столкнулся с подобной ситуацией, незамедлительно подать жалобу в ближайший полицейский участок на номер 102 или телефон доверия «116 16».

«Также, необходимо знать, что в каждом регионе совместно с полицией работают неправительственные организации, которые готовы оказать помощь жертвам торговли людьми», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что учениц 8 класса заставляла заниматься проституцией 30-летняя женщина в Жетысуской области. В Астане была задержана преступная группа из 6 человек, которая организовывала притон в одном из элитных ЖК. Гражданка Узбекистана продала двух своих детей в Казахстане.