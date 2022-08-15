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    • Как не попасться на уловки телефонных мошенников – советы МВД

    15 Августа 2022 12:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для профилактики интернет- мошенничеств МВД начало рассылку населению SMS профилактического и предупредительного характера. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О едином оповещении населения о мошенничестве через SMS было сообщено 4 августа на встрече министра внутренних дел с представителями Минцифры и операторами телефонной связи. Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан», - сказала Шугыла Турлыбек.

    В настоящее время, по данным ведомства, разосланы СМС абонентам Кселл с текстами следующего содержания:

    - Не устанавливайте приложения AnyDesk и Teamviewer по указке.

    - Вам сообщили о попытке залога имущества? Срочно созвонитесь с банком!

    - Вам сообщили о попытке оформление кредита? Срочно созвонитесь с банком!

    - Вас просят оформить онлайн кредит? Положите трубку! Это мошенники!

    - Вас просят назвать свои данные, номер карты, смс-коды? Это мошенники!

    «Из-за ограничений системы рассылок операторов связи, количество символов в текстах СМС ограничено», - пояснила Шугыла Турлыбек.

    В МВД сообщили о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать гражданам, чтобы не попасться на удочку мошенников.

    Так МВД призывает граждан:

    - ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

    - никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.;

    - не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, и другим источникам. Без проверки не производить предоплату;

    - не делать переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

    - для установки приложений пользоваться только официальными источниками AppStore, PlayMarket и т.д.;

    - не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в сплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

    - регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками.

    - чаще проверять движение денег на своих счетах.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Борьба с преступностью #МВД РК #Мошенничество
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