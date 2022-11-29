Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Как не попасться на «удочку» интернет-мошенников – рекомендации МВД

    29 Ноября 2022, 16:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Жандос Суюнбай поделился рекомендациями по поводу профилактики интернет-мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством принимаются меры по профилактике и раскрытию интернет-мошенничеств. Проводится обширная работа по информированию населения о мерах предосторожности. В августе-сентябре проведена обширная разъяснительная работа путем рассылки СМС-уведомлений. С операторами связи заключены меморандумы о противодействии фрод-звонкам. В СМИ опубликовано около 9 тысяч материалов профилактического характера», - сообщил Жандос Суюнбай на брифинге в СЦК.

    По его словам, в регионах созданы и действуют специализированные следственно-оперативные группы по их расследованию.

    Спикер перечислил основные меры безопасности в данном направлении:

    ни в коем случае не следовать так называемым «телефонным» инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону;

    никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова, даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д;

    не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам. Без проверки не производить предоплату либо договориться об оплате после получения товара;

    не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

    для установки приложений пользоваться только официальными источниками App store, Play marketи т.д.;

    не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в СПАМ-рассылках от неизвестных контактов или в всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

    регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, используйте 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

    чаще проверять свои счета через мобильные приложения.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мошенники втягивали казахстанцев в преступные схемы по выводу денег
    Как действуют онлайн-мошенники – основные схемы назвали в МВД
    Более 3 тысяч мошенничеств в РК совершено при помощи подменных звонков от «сотрудников банка»
    Более 15 млрд тенге ущерба нанесли казахстанцам мошенники в 2022 году
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
    2 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    3 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    4 Декларацию 30-летия установления дипотношений между РК и РФ подписали в Москве
    5 Президент РК встретился с Председателем Правительства России
    Новости партнеров