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    Как не попасться на мошенников при онлайн-покупке товаров – советы полицейских

    25 Августа 2022 18:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во избежание интернет-мошенничеств и хищений департамент полиции Нур-Султана дал ряд рекомендаций гражданам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во-первых, нельзя передавать посторонним лицам реквизиты банковских карт, CCV-коды и пароли, в том числе сотрудникам банка. Сотрудники банков никогда не звонят и не собирают информацию.

    «Рекомендуем отказаться от предоплаты при онлайн-покупках, пока не удостоверитесь в наличии товара и его качестве. Попросите продавца продемонстрировать товар посредством видеосвязи», - сказал старший следователь следственного управления столичного департамента полиции Ришад Айткенов в ходе брифинга.

    Также среди советов – не пользоваться ссылками, которые высылают посторонние лица, они могут быть фишинговыми. Во избежании оформления онлайн-кредитов не передавать посторонним лицам свои персональные данные. Не стоит участвовать в сомнительных акциях по приумножению денег. И, конечно, нужно проверять достоверность предоставляемых услуг – olx-доставка, аренда недвижимости, раскрутка денег на ставках и так далее.

    Ранее сообщалось , что от интернет-мошенников пострадали более 270 жителей Нур-Султана. Более половины зарегистрированных уголовных дел остаются нераскрытыми. Наиболее популярным видом интернет-мошенничества является онлайн-торговля. Основная часть потерпевших – пользователи сайтов olx.kz и kolesa.kz.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана (Нур-Султан) Борьба с преступностью Общество Мошенничество
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