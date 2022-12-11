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    Как не поджечь елку и встретить Новый год безопасно

    11 Декабря 2022, 17:38

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО с приближением новогодних праздников переходят на усиленный вариант несения службы, потому как ежегодно в период с 31 декабря по 2 января есть риск увеличения пожаров в домах и квартирах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Осторожно: Елка!

    «Новогодние елки и украшения легко и быстро воспламеняются. Важно отметить, что основным поражающим фактором при пожаре является едкий дым», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

    Пожарные советуют не увлекаться ненадежными приспособлениями, иллюминирующими елку. Погрешность при производстве может привести к короткому замыканию. При горении елки сильно выделяются токсичные вещества.

    - При выборе искусственной елки безопасней отдать предпочтение моделям, имеющим противопожарную пропитку.

    - Елка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

    - Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.

    - Нельзя украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида.

    - Не зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни и не пользоваться хлопушками.

    - Самое главное правило пожарной безопасности – нельзя оставлять гирлянды включенными на ночь или в то время, когда никого нет дома. И обязательно следите за детьми, ведь они тянутся ко всему, что красиво мигает.

    Салюты - источник повышенной опасности

    Сотрудники ДЧС ВКО напоминают: основу петард составляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому данная продукция требует особого внимания при обращении. Большинство бытовой пиротехники имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны может достигать шестидесяти метров. Опасными бывают даже бенгальские огни и «бомбочки», если поджигаются близко от легковоспламеняющихся предметов.

    При покупке пиротехники обязательно проверяйте срок годности и состояние упаковки. Приобретать пиротехнику следует только в специализированных магазинах, имеющих лицензию на продажу данной продукции.

    Хранить пиротехнику дома в больших количествах запрещено, нарушение этого требования может привести к несчастным случаям или пожару.

    При использовании пиротехники запрещается:

    - использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях, квартирах, запускать фейерверки с балконов и лоджий;

    - производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению, а также разбирать и переделывать пиротехнические изделия;

    - сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах и возле открытого огня;

    - запускать изделия с рук и подходить к ним ранее, чем через 5 минут после прекращения их работы;

    - держать фитиль во время зажигания около лица (необходимо поджигать фитиль на расстоянии вытянутой руки);

    - использовать пиротехнику при сильном ветре;

    - направлять фейерверки на людей, животных, бросать петарды под ноги.

    Площадка для запуска салюта

    Главное - выбрать правильную площадку и учесть погодные условия для безопасного запуска фейерверка. Площадка должна быть большой (не меньше 50х50 м) и очищенной от любых предметов, склонных к возгоранию, в том числе от стогов сена, построек, домов. Запускать пиротехнику должны взрослые. Ни в коем случае не доверяйте запуск детям.

    При пожаре сообщить по номеру 101 или 112.
    Безопасность МЧС ДЧС
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