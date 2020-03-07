Как не подхватить коронавирус - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Врач-вирусолог РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» Бота Бердиева рассказала, какие меры необходимо предпринять, чтобы не подхватить коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь, необходимо повысить иммунитет. Эта болезнь передается воздушно-капельным путем, поэтому риск заболеваемости высок у людей с пониженным иммунитетом, у беременных женщин и пожилых людей. Будет полезнее есть апельсины, киви, богатые витамином С, нежели морепродукты», - сказала врач-вирусолог.

По ее словам, первые признаки заболевания - это повышенная температура, кашель, слабость.

«Самое главное - это соблюдение правил личной гигиены. Необходимо часто мыть руки, проветривать комнату, соблюдать этикет чихания, то есть использовать носовой платок либо бумажную салфетку. При появлении симптомов нужно использовать маску, не посещать места массовых скоплений людей. Медицинскую маску необходимо надевать только в закрытых помещениях, менять через каждые два-три часа. Также советуем отложить поездку за границу», - порекомендовала Б. Бердиева.

Напомним, новая коронавирусная инфекция была впервые выявлена в 2019 году в городе Ухань Китайской Народной Республики. Инфицированные заболевают коронавирусной пневмонией.

Согласно данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане около 600 человек было помещено на карантин. Отметим, 5 марта, в Алматы через Сеул прибыло 197 человек, из них 97 транзитных пассажиров, 100 человек были помещены в Алматинскую многопрофильную больницу на карантин. В Нур-Султан 6 марта прибыло еще 93 казахстанца из Сеула.









