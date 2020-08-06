Как не допустить повышения стоимости за обучение в вузах, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пакет антикризисных мер по поддержке вузов представило Министерство образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу главы МОН Асхата Аймагамбетова в Facebook.

«В настоящее время задача МОН и вузов - не только обеспечить высокий уровень качества образования, но и снизить финансовую нагрузку на обучающихся. Я уже обратился к вузам с рекомендацией не повышать стоимость за обучение, но для этого нужно создать условия для вузов», - заметил министр образования и науки.

В связи с этим предлагается следующий пакет антикризисных мер:

1. Отмена требования по соотношению минимальных затрат вуза на одного обучающегося на платной основе и стоимости гранта. В условиях повышения размера госгранта это требование не должно стать оправданием ценовой политики вузов.

2. Отмена требования по обязательному наличию ученой степени и требования работать в штате для практико-ориентированных направлений подготовки.

3. Отмена требования по соотношению количества преподавателей к количеству студентов. В новых условиях развития образования данное требование становится неактуальным.

4. Отмена требования по форме проведения итогового контроля.

«По таким направлениям, как «Финансы», «Бухгалтерский учет», «IT», «Ресторанное дело», достижение результатов обучения подтверждается не дипломной работой, а навыками конкретной практической работы, теми же демонстрационными экзаменами или проектами. То же самое касается курсовых работ, которые до сих пор пишутся для «галочки» в некоторых вузах.

5. Требование о трудоустройстве в течение года после выпуска на период пандемии будет учитываться только при анализе. Кроме того, теперь нами будет учитываться не только трудоустройство выпускников, но и создание этими выпускниками вузов новых рабочих мест.

6. Пересмотр требования по видам материальных активов, которыми должен обладать вуз. Главным должно быть наличие условий для обеспечения качества образования, а не виды активов», - перечислил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки РК предложило Антикризисный план по развитию высшего образования.