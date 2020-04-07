Как Назарбаев Университет помогает в борьбе с пандемией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бесплатные обеды медработникам, симулятор пандемии, госпиталь на территории - Назарбаев Университет помогает в борьбе с пандемией, передает МИА «Казинформ».

В непростое для страны время Назарбаев Университет активно включился в решение проблемы распространения смертельного вируса. Ученые вуза работают по нескольким направлениям – медицины, биотехнологий, искусственного интеллекта, а выпускники университета организовали волонтерское движение.

Так, Институт умных систем и искусственного интеллекта (ISSAI) Назарбаев Университета разработал стохастический эпидемический симулятор, который прогнозирует динамику распространения коронавируса в Казахстане. Симулятор работает на основе вводимых параметров, индивидуальных для каждой области. Это начальное число зараженных, вместимость больниц в регионе, скорость перехода инфицированных в тяжелую степень заражения и т.д. После анализа симулятор отображает текущую ситуацию на карте и выводит сценарии развития. Полученные данные необходимы для выявления наиболее уязвимых регионов Казахстана и принятия точных решений по длительности карантина и введению ограничений.

За основу симулятора взяли реальные данные Казахстана, включая плотность населения, возможности здравоохранения в каждой из 14-ти областей и 3-х городах республиканского значения, воздушные, железнодорожные и автомобильные связи между регионами. Модель, созданная учеными Назарбаев Университета, и инструкции по ее использованию размещены в открытом доступе по ссылке, так что исследователи могут самостоятельно запустить ее и модифицировать.

В помощь операторам скорой помощи и колл-центров разработчики вуза создали мобильное приложение. В нем пользователи могут самостоятельно изучить симптомы коронавируса и других болезней дыхательных путей и оценить свое состояние. Уже скоро приложение можно будет скачать бесплатно на мобильные устройства.

Ученые в области медицины и биомедицины Назарбаев Университета оптимизируют диагностические тесты на SARS-COV-2 (вирус, вызывающий COVID-19). Эти разработки наряду с возможностями искусственного интеллекта расширят набор инструментов, которые используют в Казахстане против вируса. В Школе медицины Назарбаев Университета отметили, что готовы помочь коллегам в научной экспертизе и экспериментам по поиску эффективных решений в борьбе с коронавирусом. Помимо этого, Республиканский диагностический центр, который работает в структуре Назарбаев Университета, готов принять пациентов с вирусом или на карантин. Если столичная система здравоохранения окажется перегруженной, вуз обещает найти дальнейшие способы справиться с пандемией в Казахстане.

В это же время выпускники вуза организовали волонтерское движение. В благодарность медработникам, которые рискуют жизнями ради выздоровления пациентов и порой совсем не отдыхают, волонтеры доставляют им вкусные обеды. Для этого они самостоятельно собирают средства и привлекают столичные рестораны к сотрудничеству.

Чтобы облегчить работу людей, оказавшихся на передовой, и снизить число инфицированных Назарбаев Университет, наравне с активным сообществом Казахстана, вкладывает все свои ресурсы и знания. Параллельно вуз полностью перестраивает свою основную деятельность, чтобы студенты продолжали получать качественные знания уже дистанционно.