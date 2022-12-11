Как настоящие пилоты: УДП организовало детям экскурсию в авиакомпанию «Беркут»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наверное, многие из вас в детстве мечтали оказаться на месте пилота и управлять большим воздушным судном. Управделами Президента осуществило мечту детей своих сотрудников и организовало для них экскурсию в РГП «Государственная авиакомпания «Беркут». Детям посчастливилось примерить на себя образ пилота, услышать интересные истории из уст сотрудников авиакомпании и посмотреть, на каком самолете летают первые лица государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В летном ангаре их ожидали два авиалайнера - Challenger-850, ИЛ-76, и вертолет Eurocopter-225. Перед началом экскурсии детям напомнили о важности соблюдения мер безопасности.

Отметим, что государственная авиакомпания «Беркут» создана 18 мая 2000 года. Она выполняет особо важные полеты. Воздушными судами авиакомпании пользуются Глава государства и члены Правительства РК. Базируется «Беркут» на территории столичного аэропорта.

Профессиональные пилоты показали детям самолеты, поделились интересными историями об авиации и своими воспоминаниями. Мальчишки просто млели от восторга, когда им разрешили «примерить» место пилота и потрогать внутреннее оборудование грузового самолета. В фильмах на таких самолетах летает спецназ.

«В этом году в нашей стране отмечается Год детей. Приурочив к этой дате, совместно с Управлением делами Президента мы решили провести экскурсию для детей сотрудников. Мне кажется, ребят заинтересовало наше мероприятие. Не только в Казахстане, но и во всем мире сейчас ощущается дефицит летных кадров и обслуживающих самолеты авиационных специалистов. Очень недеюсь, что после нашей экскурсии кто-то из школьников заинтересуется этой сферой и свяжет свое будущее с авиацией», - отметил директор авиакомпании «Беркут» Еркебулан Оспанов.

Сначала дети заглянули в Challenger-850, который выполняет важные правительственные полеты, как по Казахстану, так и за границу.

«А на Eurocopter-225 летает первое лицо государства. В те места, куда вы не можете попасть на самолете, где нет проезда для автомобиля, то есть, в любой точке страны можно оказаться на этом вертолете», — пояснил инженер Сергей Толчев.

А большое воздушное судно ИЛ-76 предназначено для перевозки грузов, автотранспорта. По словам начальника инспекции по безопасности Виктора Тимофеева, это самый надежный самолет в грузовом формате. Площадь крыла сопоставима с площадью футбольного поля. Воздушное судно может приземляться на любые полосы, в том числе и на ледовые площадки. В период пандемии на этом самолете перевозили медикаменты и медицинское оборудование из Китая.

Среди гостей экскурсии – будущий пилот Нурасыл Бакытжан. Он учится в 6-м классе. С детства увлекается самолетами.

«С детства мечтаю стать пилотом! Очень обрадовался, когда мама сказала, что будет экскурсия и можно посмотреть на самолеты. Я сразу же сказал, что хочу записаться на экскурсию. Очень люблю самолеты! Даже коллекционирую их… Думаю, чтобы стать пилотом, нужно терпение, знание математики, английского, сосредоточенность, наверное, умение быстро решать проблемы, с которыми сталкиваешься», - считает Нурасыл Бакытжан.

Пятиклассника Газиза Серикбая тоже впечатлила экскурсия. Правда, он мечтает служить в спецназе, но еще и уметь водить самолеты.

«Мне очень понравилась кабинка пилота. Я узнал, какая самая главная кнопка в кабине! Был в самолете, где летал сам Президент и в самолете, который может выполнять разные военные миссии. В будущем я хочу стать спецназовцем: им квартиры дают, они много зарабатывают и вообще это классная работа!. У них очень много пушек, классная одежда, и они отправляются на различные миссии», - сказал Газиз Серикбай.

Летчик, командир корабля Бейсекен Молдабаев отметил, что авиакомпания «Беркут» использует передовые технологии, самые современные самолеты.

«Мы обеспечиваем стопроцентную безопасность полетов, потому что выполняем важные государственные заказы. Если у других авиакомпаний самолеты находятся на улице, наши воздушные суда всегда расположены в ангарах. Это также очень удобно инженерам для обслуживания воздушных судов. Ребята очень активные, интересовались оборудованием самолета, спрашивали, как можно выучить все эти кнопки?! Нам, как и детям, очень понравилась экскурсия. Возможно, среди них есть наши будущие коллеги: пилоты, инженеры, бортпроводницы», - подчеркнул Бейсекен Молдабаев.

В завершение познавательной экскурсии для детей устроили викторину на тему авиации. Ребята внимательно слушали вопросы и первыми старались дать ответ, чтобы забрать приз, приготовленный сотрудниками Управления делами Президента.

От имени коллектива авиакомпании каждому гостю также вручили презент – брендированную шоколадку «Беркут».

Следует отметить, что Управление Делами Президента проводит и другие мероприятия в рамках объявленного Года детей. Например, ранее сотрудники УДП организовали конкурсы рисунков с вручением полезных подарков победителям, походы в Национальный музей и мемориальный музей АЛЖИР, провели экскурсию в Бурабай для особенных детей, подготовили сертификаты для многодетных семей. Активную помощь в проведении экскурсий оказывает также «Автохозяйство УДП РК».

Недавно повара Управления Делами Президента также побывали в столичном Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, где провели для них мастер-класс по приготовлению капкейков, накрыли праздничный дастархан, вручили подарки.



