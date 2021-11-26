Как наращивает мощность производства Макинская птицефабрика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как наращивает мощность «Макинская птицефабрика»? Какая государственная поддержка оказывается предприятию и каковы дальнейшие перспективы? Об этом рассказал генеральный директор ТОО «Макинская птицефабрика» Роман Романов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Акмолинской области в ходе пресс-тура показали мощность «Макинской птицефабрики». Мы посетили один из самых крупных объектов пищевой промышленности, находящийся в Буландынском районе.

Строительство птицефабрики с производственной мощностью 25 тысяч тонн мяса птицы началось в 2015 году. В 2018 году в честь открытия птицефабрики был установлен новый мировой рекорд Гиннеса. 220 сотрудников птицефабрики приготовили куриный шашлык длиной 223 метра 65 сантиметров.

По словам директора предприятия Романа Романова, фабрика выпускает продукцию под брендом «КусВкус», которая известна не только в стране, но и за ее пределами.

Однако перед тем, как войти в здание, представители СМИ прошли тщательную санитарную очистку.

«Мы являемся предприятием закрытого типа. Поэтому соблюдаем все правила санитарной безопасности. Это пищевое производство. Чтобы зайти внутрь, нужно переодеться, помыть руки, надеть защитную маску и пройти санитарную очистку», - пояснил глава «Макинской птицефабрики».

Журналистам показали цех по убою и глубокой переработке продукции.

«На сегодня фабрика производит в год 76 тысяч тонн мяса в живом весе и около 68 тысяч тонн готовой мясопродукции. На предприятия трудятся 1427 сотрудников. В данный момент мы видим процесс убоя. Ежедневно на производство отводится около 135 тысяч голов птицы – это около 350 тонн «живка» ежедневно, 250-280 тонн мясопродукции в день. Соответственно, мясопродукция либо замораживается, либо уходит на реализацию в охлажденном виде. Это довольно серьезные объемы», - отметил глава «Макинской птицефабрики».

По словам спикера, птицефабрика занимает первое место в стране по объемам производства. На предприятии используются оборудования ведущих европейских производителей.

«Это самая современная по оснащению птицефабрика, не уступает мировым лидерам. В октябре-ноябре 2022 года на 30 % увеличим мощность, и предприятие будет производить 100 тысяч тонн мяса в живом весе. Это серьезный объем. Это как минимум уровень России, Беларуси, Украины», - рассказал спикер.

В ходе пресс-тура Роман Романов пояснил о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятию.

«В первую очередь, это субсидирование инвестиционных кредитов и субсидирование производства готовой продукции. Мы получаем от государства субсидии в полном объеме», - подчеркнул глава предприятия.

По его словам, за весь период пандемии предприятие не приостанавливало работу. Вакцинировано около 1300 человек двумя компонентами.

«У нас также не зафиксированы факты заболевания птичьим гриппом», - добавил он.

«Макинская птицефабрика» на сегодняшний день поставляет продукцию в Северный Казахстан, также компания старается обеспечить продукцией южные рынки. У предприятия 8 производственных площадок. На каждой содержится около 660 тысяч голов птицы», - сказал Роман Романов.

Средняя заработная плата сотрудников предприятия составляет около 160 тысяч тенге.

«Мы четко чтим законодательство. Стараемся минимизировать переработки. Обязательно оплачиваем сотрудникам деньги за переработку», - добавил Роман Романов.