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    Как намерены бороться с отмыванием преступных доходов в Казахстане

    11 Декабря 2019, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, панируется принять в Казахстане, рассказал первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представляя на пленарном заседании Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» он отметил, что необходимость разработки законопроекта вызвана подготовкой Республики Казахстан ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которую наша страна должна пройти в 2021 – 2022 годах.

    «Закрепление ряда новых стандартов, не имплементированных в национальное законодательство в настоящий момент, а также устранение на законодательном уровне замечаний ЕАГ, полученных в результате предыдущего раунда оценок, являются залогом успешного прохождения взаимной оценки», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Было отмечено, что законопроект ставить целью внедрение международных стандартов и дальнейшее совершенствование национальной системы в сфере финансового мониторинга.

    В частности, предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции.

    Уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор (5 субъектов финансового мониторинга): независимые юридические консультанты, лизингодатели без лицензии бухгалтерских организаций, риэлторы, реализаторы драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий).

    «С целью устранения бланкетных норм пересмотрены составы административных правонарушений субъектов финансового мониторинга, уменьшены санкции на основе анализа рисков. Регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК
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