Как намерены бороться с буллингом среди детей в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблема буллинга среди детей представляет серьезную угрозу для их физического и эмоционального благополучия. Об этом говорится в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изучение международного опыта показало эффективность внедрения финской программы профилактики буллинга среди детей KiVa. KiVa – это инновационная, отмеченная наградами, научно обоснованная программа по борьбе с буллингом. За 10 лет ее функционирования в Финляндии в 4 раза снизились показатели детского буллинга. Данный опыт будет изучен и имплементирован с учетом особенностей системы образования страны», - сообщается в документе.

Отмечается, что резонансные случаи насилия детей требуют принятия незамедлительных оперативных мер реагирования всех заинтересованных органов, а координирующую роль в решении подобных вопросов должна занимать Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Будут приняты меры по существенной трансформации деятельности Комиссий.

Также запланирована разработка Правил ведения медико-социального учета. Данный вид учета был введен в Закон о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 2019 году. Он осуществляется в целях оказания медицинской, психологической, социальной помощи, адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых проводятся меры индивидуальной профилактики. Комплексным планом ведение медико-социального учета будет закреплено за комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Правила будут разработаны Министерством просвещения.

«В итоге данным видом учета и помощью будут охвачены все неблагополучные семьи, в целях их комплексного сопровождения и выведения из состояния неблагополучия для полноценного развития и проживания ребенка в семье. В результате данных нововведений планируется сокращение насилия над детьми, среди детей, детской преступности, жестокости, а также становление на путь благополучия семей из «группы риска». – подчеркивается в проекте концепции.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят проект «Социальный патронат», направленный на детей из неблагополучных семей.