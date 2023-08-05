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    Как намерены бороться с буллингом среди детей в Казахстане

    5 Августа 2023, 16:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблема буллинга среди детей представляет серьезную угрозу для их физического и эмоционального благополучия. Об этом говорится в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Изучение международного опыта показало эффективность внедрения финской программы профилактики буллинга среди детей KiVa. KiVa – это инновационная, отмеченная наградами, научно обоснованная программа по борьбе с буллингом. За 10 лет ее функционирования в Финляндии в 4 раза снизились показатели детского буллинга. Данный опыт будет изучен и имплементирован с учетом особенностей системы образования страны», - сообщается в документе.

    Отмечается, что резонансные случаи насилия детей требуют принятия незамедлительных оперативных мер реагирования всех заинтересованных органов, а координирующую роль в решении подобных вопросов должна занимать Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Будут приняты меры по существенной трансформации деятельности Комиссий.

    Также запланирована разработка Правил ведения медико-социального учета. Данный вид учета был введен в Закон о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 2019 году. Он осуществляется в целях оказания медицинской, психологической, социальной помощи, адаптации и реабилитации лиц, в отношении которых проводятся меры индивидуальной профилактики. Комплексным планом ведение медико-социального учета будет закреплено за комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Правила будут разработаны Министерством просвещения.

    «В итоге данным видом учета и помощью будут охвачены все неблагополучные семьи, в целях их комплексного сопровождения и выведения из состояния неблагополучия для полноценного развития и проживания ребенка в семье. В результате данных нововведений планируется сокращение насилия над детьми, среди детей, детской преступности, жестокости, а также становление на путь благополучия семей из «группы риска». – подчеркивается в проекте концепции.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят проект «Социальный патронат», направленный на детей из неблагополучных семей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Общество Минпросвещения РК Дети
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