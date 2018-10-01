Как наказан Торегали Тореали после инцидента в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские выписали два штрафа известному казахстанскому исполнителю Торегали Тореали после инцидента в международном аэропорту Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 октября 2018 года сотрудниками Линейного отдела внутренних дел в аэропорту Алматы в отношении Т. Алиханова, было возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан в пункте пропуска КПП «Алматы», - сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в действиях Алиханова не усматриваются признаки уголовного правонарушения, подчеркнули в полиции.

«16 октября сотрудниками ЛОВД в аэропорту Алматы в отношении Т. Алиханова возбуждены административные дела по двум статьям административного кодекса РК: «Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан» и «Проход или проезд без надлежащего разрешения по территории аэропортов», - добавили в ведомстве.

В тот же день в отделе полиции правонарушителю был выписаны административные штраф в размере 5 и 1 МРП.

В случае невыплаты административных штрафов в течении 7 суток, действующим законом Республики Казахстан предусматривается более строгие наказания.

Согласно информации Комитета гражданской авиации, 14 сентября 2018 года певец прошел в контролируемую зону аэропорта и на борт воздушного судна авиакомпании АО «Эйр Астана» на рейсе Алматы - Гонконг.

После инцидента с проходом Т. Алиxанова (сценическое имя - Торегали Тореали) на борт без билета Комитетом гражданской авиации МИР РК проведена внеплановая инспекционная проверка, по результатам которой были наказаны 4 человека.