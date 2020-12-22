Как наблюдателям на выборах вести фото- и видеосъемку – ЦИК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как наблюдателям на выборах вести фото- и видеосъемку, рассказал член Центральной избирательной комиссии РК Серик Сыдыков в ходе онлайн-семинара в рамках образовательного проекта «Академия НПО», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите более подробно доложить вам об особенностях прав наблюдателей по осуществлению фото-, адио- и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению итогов. Осуществление данного права не может посягать на гарантированные Конституцией Республики Казахстан права и свободы человека, а также на принцип соблюдения тайны голосования, закрепленный в Конституционном законе», – сказал С.Сыдыков.

Член ЦИК напомнил, что, согласно пунктам 1 и 2 статьи 18 Конституции: «1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства. 2. Каждый имеет право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничения этого права допускаются только в случаях и в порядке, прямо установленных законом».

Также С.Сыдыков сообщил, что, согласно статье 8 Конституционного закона «О выборах», «Голосование на выборах Президента, депутатов Парламента и маслихатов, членов иных органов местного самоуправления Республики является тайным, исключающим возможность какого бы то ни было контроля за волеизъявлением избирателей». При этом, в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса, никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия. Такой подход обусловлен также и требованиями Закона о персональных данных.

«Соответственно, фото-, аудио- и видезапись, равно, как и само наблюдение, должны осуществляться таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность персональных данных, в том числе списка избирателей, заполненного бюллетеня и тому подобного», – подчеркнул С.Сыдыков.

Кроме того, по его словам, законодательство устанавливает, что наблюдатель, осуществляя свое право на фото-, аудио- и видеофиксацию избирательного процесса, обязан выполнять требования председателя избирательной комиссии по соблюдению правил проведения указанной работы на избирательном участке.

Семинар проходит с участием представителей ЦИК РК и общественных организаций. Слушателям рассказали об организации выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов по пропорциональной системе, о международных стандартах наблюдения за выборами. Также спикеры разъясняют правовые основы наблюдения за выборами в Казахстане, и делятся опытом наблюдения в Казахстане и за рубежом.