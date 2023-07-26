Как можно получить карту «Ата жолы», сообщили в Минтруда и соцзащиты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как можно получить карту «Ата жолы«, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает МИА «Казинформ».

Карта «Ата жолы» – специальный документ, выдаваемый этническим казахам, имеющим дефицитные в стране специальности или успешные бизнес-кейсы для реализации их потенциала в Казахстане. Карта дает право на постоянное проживание на территории республики без потери их гражданства в течение до 10 лет. Для получения документа необходимо подать заявление через мобильное приложение «Құтты мекен», либо обратиться в посольства Казахстана.

Эта карта была разработана согласно поручению Главы государства, озвученному в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», а также в соответствии с Концепцией миграционной политики РК на 2023 – 2027 годы для развития человеческого потенциала, укрепления связи с исторической родиной и сохранения национальных традиций, а также привлечения в страну профессиональных специалистов и успешных бизнесменов.

В соответствии с правилами, карта «Ата жолы» предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом, которые соответствуют одной из трех категорий:

наличие профессии, в отношении обладателей которой установлен упрощенный порядок предоставления гражданства РК;

наличие у претендента востребованной в Казахстане профессии;

владение действующим бизнесом, зарегистрированным в стране постоянного проживания или гражданства.

Для получения документа необходимо подать заявление через мобильное приложение «Құтты мекен» либо обратиться в посольство Казахстана.

После регистрации заявка рассматривается в течение пяти рабочих дней, после чего местный исполнительный орган в области социальной защиты и занятости населения через то же приложение уведомляет получателя о предоставлении документа.

Получить карту «Ата жолы» можно в приложении «Құтты мекен».

После этого этнический казах может обратиться в загранучреждение МИД РК за получением визы либо (при безвизовом режиме со страной проживания) сразу направиться в республику, согласно казахстанскому порядку въезда и пребывания иммигрантов.

По прибытию обладатель карты «Ата жолы» должен обратиться в территориальные органы внутренних дел для оформления вида на жительство сроком на 10 лет, с возможностью продления.

В зависимости от категории, по которой была получена карта, этнический казах либо подписывает с работодателем договор и регистрирует его в «Единой системе учета трудовых договоров», либо приступает к реализации своего бизнес-плана.

Основное отличие этнических казахов с картой «Ата жолы» состоит в том, что они имеют практически те же права, что и граждане, и кандасы, оставаясь при этом гражданином другой страны.

Так, им доступны право на трудоустройство или осуществление предпринимательской деятельности в соответствии с казахстанским законодательством, возможность производить социальные выплаты и получать обслуживание в рамках гарантированного объема медицинской помощи, получать бесплатное среднее образование, участвовать в конкурсе на получение бесплатного среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях или учиться платно в частных учебных заведениях и т.д.

Кроме того, обладатели карты «Ата жолы» имеют возможность получить гражданство Республики Казахстан в упрощенном порядке.

При этом лица, обладающие картой «Ата жолы», не имеют права избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления РК, не могут участвовать в республиканском референдуме и работать на госслужбе.