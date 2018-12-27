Как можно победить коррупцию, сообщил Алик Шпекбаев жителям Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Одной из ключевых задач проводимой в стране антикоррупционной политики служит искоренение бытовой коррупции. Об этом на встрече с активом Алматинской области заявил председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции РК Алик Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одна из главных задач проводимой сегодня в стране антикоррупционной политики является искоренение бытовой коррупции. Я еще раз подчеркну слово бытовой коррупции, потому что мы говорим сегодня, что ни одна страна не победила коррупцию, но они смогли ее минимизировать. Это особенно развитые европейские, юго-восточные страны, где практически минимизированы коррупционные проявления. Но у них сегодня практически нет понятия ежедневной, административной, бытовой коррупции. Поэтому главная цель - создать условия для граждан, чтобы они не испытывали определенных проблем, особенно при получении госуслуг», - сказал глава ведомства.

В ходе встречи с жителями Алматинской области он также детально остановился на реализуемых сегодня по всей стране мерах, нацеленных на формирование профессионального государственного аппарата. В частности были затронуты процесс цифровизации жизненно важных отраслей, кадровый вопрос в системе госслужбы, новая форма оплаты труда госслужащих, четкая регламентация трудового рабочего в исполнительных органах и другие аспекты.

«Сегодня в этом плане сделано очень много. К примеру, мы по цифровизации вошли в ТОП самых развитых стран в соответствии с индексом электронных правительств Организации Объединенных Наций. Кроме этого, по таким понятиям, как оказание электронных услуг мы сегодня находимся на 25-м месте», - сказал А.Шпекбаев.

Отметим, что в ходе двухдневного рабочего визита в Алматинскую область председатель АДГСПК Алик Шпекбаев ознакомился с проводимой в регионе работой по профилактике и противодействию коррупции, внедрению передовых проектов в ключевых государственных структурах, куда чаще всего обращаются за госуслугами граждане. В частности, он побывал в Талдыкорганской многопрофильной больнице, городском управлении государственных доходов, а также в так называемом «сервисном акимате» Каратальского района.

Кроме того, Алик Шпекбаев вместе с государственными служащими региона и студентами посмотрел спектакль «Құлқынның құлы - Раб корысти», затрагивающий злободневную тему коррупции.

В заключении визита он отметил, что только при формировании в обществе принципов нулевой терпимости к коррупционным проявлениям можно победить и искоренить коррупцию.

«Нужно модернизировать общественное сознание - если мы не поменяем мышление жителей, нам будет сложно устранить коррупцию. Мы, в целом, пользуемся широкой поддержкой гражданского общества, неравнодушных граждан, которые работают вместе с нами для противодействия коррупции. Верю, что вместе мы искореним коррупцию в стране», - подытожил А. Шпекбаев.